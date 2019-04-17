Сербия начала строительство участка "Турецкого потока" (5 новостей) «Сербия начала строительство участка трубопровода ”Турецкий поток” для транспортировки российского природного газа в Европу. Об этом сообщает Anadolu»

Сербия приступила к строительству участка трубопровода Турецкий поток для транспортировки российского природного газа в Европу. Об этом в среду, 17 апреля, заявил министр иностранных дел страны Ивица Дачич, сообщает Anadolu.

В ходе пресс-конференции в Москве, которая состоялась после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Дачич заявил, что планы Сербии по строительству газопровода не зависят от прогресса Болгарии в завершении собственного участка.

"Мы не будем ждать, когда будет построена болгарская часть. Мы уже начали строительные работы на сербской части Турецкого потока", - заявил Дачич.

TurkStream будет транспортировать российский газ по трубопроводу под Черным морем, обходя Украину и далее через Болгарию, Сербию и Венгрию.

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"Мы обсуждали ход реализации проекта TurkStream, в частности перспективы его продолжения в Европу и, в частности, в Сербию", - сказал Лавров.

Сербское энергетическое агентство 5 марта одобрило строительство сербской части Турецкого потока. Планируется, что строительство трубопровода длиной 403 км завершится до конца года.