Сергей Бабкин поделился нежным видео с новорожденным сыном

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин всего месяц назад снова стал папой - у артиста и его жены Снежаны родился очаровательный сыночек по имени Елисей. Он стал третьим ребенком в звездной семье и с первых дней жизни погрузился в артистическую атмосферу - папа с удовольствием поет малышу, а также супруги берут его с собой на гастроли.
На своей странице в Instagram Сергей показал, как они нередко проводят время с новорожденным сыночком дома в Харькове. Артист с обнаженным торсом и гитарой сидит на кухне, а люлька с Елисеем стоит на столе рядом с большим арбузом. Бабкин играет для малыша на гитаре и нежно поет песенку из мультфильма "Бременские музыканты" - "Луч солнца золотого".
Складывается впечатление, что ребенок с удовольствием слушает папу и помахивает ручками и ножками.
"Вечерний Кухонник ( ударение на -У-) Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник", - отметил музыкант.
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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 26 Июл 2019 в 11:47 PDT
Видео: Сергей Бабкин поет сыну (instagram.com/babkin_official)
Подписчики оставили множество растроганных комментариев, обратив внимание, что видео наполнено любовью и нежностью, а Сергей - замечательный отец.
Прелестно
Какая семья, пример для многих
Сколько любви и нежности!
Блаженство для жены и мамочки
Можно смотреть бесконечно
Милість зашкалює
Это так прекрасно
Какой чудесный у вас, любящий голос, какая нежная любовь
Замечательный папа у ребёночка
Господи, папочка Бабкин, это шедеврально!!!!
Мечта каждой женщины-иметь такого любящего отца для своего сыночка
Как трогательно, до мурашек!!!
Мимиметр зашкалило
Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)