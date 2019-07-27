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Сергей Бабкин поделился нежным видео с новорожденным сыном

Сергей Бабкин поделился нежным видео с новорожденным сыном (5 новостей)

«Бабкин поет сыну песню о любви»

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин всего месяц назад снова стал папой - у артиста и его жены Снежаны родился очаровательный сыночек по имени Елисей. Он стал третьим ребенком в звездной семье и с первых дней жизни погрузился в артистическую атмосферу - папа с удовольствием поет малышу, а также супруги берут его с собой на гастроли.

На своей странице в Instagram Сергей показал, как они нередко проводят время с новорожденным сыночком дома в Харькове. Артист с обнаженным торсом и гитарой сидит на кухне, а люлька с Елисеем стоит на столе рядом с большим арбузом. Бабкин играет для малыша на гитаре и нежно поет песенку из мультфильма "Бременские музыканты" - "Луч солнца золотого". 

Складывается впечатление, что ребенок с удовольствием слушает папу и помахивает ручками и ножками.

"Вечерний Кухонник ( ударение на -У-) Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник", - отметил музыкант.

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 26 Июл 2019 в 11:47 PDT

Видео: Сергей Бабкин поет сыну (instagram.com/babkin_official)

Подписчики оставили множество растроганных комментариев, обратив внимание, что видео наполнено любовью и нежностью, а Сергей - замечательный отец.

Прелестно

Какая семья, пример для многих

Сколько любви и нежности!

Блаженство для жены и мамочки

Можно смотреть бесконечно

Милість зашкалює

Это так прекрасно 

Какой чудесный у вас, любящий голос, какая нежная любовь

Замечательный папа у ребёночка 

Господи, папочка Бабкин, это шедеврально!!!!

Мечта каждой женщины-иметь такого любящего отца для своего сыночка

Как трогательно, до мурашек!!!

Мимиметр зашкалило

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

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