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Сергей Бабкин презентовал клип на композицию "Лис"

Сергей Бабкин презентовал клип на композицию "Лис" (4 новости)

«Музыкант представил черно-белое видео на песню "Лис"»

Сегодня, 18 декабря, состоялась премьера клипа на сингл украинского исполнителя "Лис". В видеоработе, которая представлена в черно-белой гамме, Сергей Бабкин показал, как творит новую музыку в одиночестве в своей студии. Он спел о космической безграничности и месте человека в ней.

Украинский певец и автор песен обнародовал новую чувственную работу. Он анонсировал о выходе песни "Лис" накануне на официальной странице в своем Инстаграме. Тогда Сергей Бабкин опубликовал короткое видео, на котором изображен с младшим сыном на руках сквозь стекло, по которому стекают капли дождя. Тогда он обнародовал лишь первые строки из припева нового хита.

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Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 16 Гру 2019 р. о 7:20 PST

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Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов

Певец признался, что создал песню "Лис" давно и не мог дождаться возможности поделиться ею со своими поклонниками. Трек получился на удивление чувственным, а в черно-белом клипе Сергей Бабкин предстал среди космической пыли.

Сергей Бабкин – Лис: смотрите клип онлайн

Сергей Бабкин – Лис: текст песни

Спи, В городе листопад, Красиво. Спи, Мой мистик, мой телепат, Спасибо всем Сердцем и душой, Наш мир такой большой, и Бесконечно жаль Дальние огни, Придумано людьми, Что мы одни, В огромной пустоте, В объятии полых сфер, Как буквы на листе В полной темноте, В объятиях полусфер Как буквы на листе

Спи, Скоро придет зима, Увидишь. Спи, Мой демон, мой белый маг, Приблизишь то, Что не удавалось мне, Я вижу тебя во сне, и Бесконечно жаль Дальние огни, Придумано людьми, Что мы одни, В огромной пустоте, В объятии полны сфер, Как буквы на листе В полной темноте, В объятиях полусфер Как буквы на листе.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Канал 112 Канал 112  ·  18.12.19, 12:16 Украинский музыкант Сергей Бабкин, который впервые издал альбом на виниле, презентовал mood-видео на песню "Лис". В черно-белом ролике, режиссером которого выступил Павел Адошин, певец остается в пустой…
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 12:31 Он спел о космической безграничности и месте человека в ней.
ТСН ТСН  ·  18.12.19, 13:30 Музыкант представил черно-белое видео на песню "Лис".
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