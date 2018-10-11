Сергей и Виктория Тигипко разводятся: подробности

Политик и предприниматель Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией. Об этом стало известно из расписания назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области, сообщает ТСН. В реестре отмечается, что рассмотрение дела должно было состояться сегодня, 11 октября, в 12 часов. Поводом стало заявление супругов о расторжении брака. Также из реестра известно, что ни Виктория, ни Сергей в суде появляться не собирались, а назначили своих представителей. Состоялось ли заседание и результат сейчас выясняется. Отметим, что последний раз супруги были замечены вместе на Одесском кинофестивале, который ежегодно устраивает Виктория. Судя по странице Виктории в Facebook, она сейчас находится в США, где приступила к обучению в Стэнфордской бизнес-школе. «На данном этапе в Антимонопольный комитет подано заявление относительно возможности приобретения акций ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском». После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки», - сказали в пресс-службе «ТАС».