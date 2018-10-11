  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Сергей и Виктория Тигипко разводятся: подробности
Общество
Голос.UA Голос.UA ·
· Область · Районный суд · Киевская область
Сергей и Виктория Тигипко разводятся: подробности

Сергей и Виктория Тигипко разводятся: подробности (3 новости)

«Политик и предприниматель Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией»

Политик и предприниматель Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией. Об этом стало известно из расписания назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области, сообщает ТСН. В реестре отмечается, что рассмотрение дела должно было состояться сегодня, 11 октября, в 12 часов. Поводом стало заявление супругов о расторжении брака. Также из реестра известно, что ни Виктория, ни Сергей в суде появляться не собирались, а назначили своих представителей. Состоялось ли заседание и результат сейчас выясняется. Отметим, что последний раз супруги были замечены вместе на Одесском кинофестивале, который ежегодно устраивает Виктория. Судя по странице Виктории в Facebook, она сейчас находится в США, где приступила к обучению в Стэнфордской бизнес-школе. «На данном этапе в Антимонопольный комитет подано заявление относительно возможности приобретения акций ЧАО «Завод Кузница на Рыбальском». После получения разрешения от регулятора стороны намерены продолжить работу по осуществлению сделки», - сказали в пресс-службе «ТАС».

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  11.10.18, 17:14 Политик и предприниматель Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией.
Новое Время Новое Время  ·  11.10.18, 17:44 Украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко разводится с женой Викторией.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Сергей и Виктория Тигипко разводятся: подробности

Сергей и Виктория Тигипко разводятся: подробности
Вселенский патриархат снял анафему с предстоятеля УПЦ КП Филарета

Вселенский патриархат снял анафему с предстоятеля УПЦ КП Филарета
Оксана Марченко покинула «Танцы со звездами»: стала известна причина

Оксана Марченко покинула «Танцы со звездами»: стала известна причина
Дерзкая и голая: Леди Гага поделилась &quot;горячим&quot; снимком

Дерзкая и голая: Леди Гага поделилась "горячим" снимком
Сегодня Украину ожидает транспортный коллапс: когда лучше не выезжать

Сегодня Украину ожидает транспортный коллапс: когда лучше не выезжать
Фельдман Экопарк презентовали в Страсбурге

Фельдман Экопарк презентовали в Страсбурге
ЮНЕСКО начало прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму

ЮНЕСКО начало прямой мониторинг ситуации в оккупированном Крыму
В Украине разрешили порадиаторный учет тепла для квартир

В Украине разрешили порадиаторный учет тепла для квартир
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Справа екс-беркутівців: суд заслухав 123-го потерпілого (Відео)

Справа екс-беркутівців: суд заслухав 123-го потерпілого (Відео)
Синод завершено: Вселенський Патріархат зробив офіційну заяву

Синод завершено: Вселенський Патріархат зробив офіційну заяву
Нурмагомедов отказывается от гонорара и угрожает уйти из UFC

Нурмагомедов отказывается от гонорара и угрожает уйти из UFC
Так проблему не решишь: Порошенко прокомментировал взрывы под Ичней

Так проблему не решишь: Порошенко прокомментировал взрывы под Ичней
79% українських партій офіційно не мають жодного працівника - КВУ

79% українських партій офіційно не мають жодного працівника - КВУ
Бельгия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги Наций

Бельгия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч Лиги Наций
В Кривом Роге на четверть уменьшилось число безработных

В Кривом Роге на четверть уменьшилось число безработных
Харьковские &quot;копы&quot; разыскивают несовершеннолетнего, - ФОТО

Харьковские "копы" разыскивают несовершеннолетнего, - ФОТО
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.