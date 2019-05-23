  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Сериал Слуга народа с Зеленским стал недоступен в России
Политика
Комментарии Комментарии · · Обновлено в 22:40
· Президент Украины · Сериал · YouTube
Сериал Слуга народа с Зеленским стал недоступен в России

Сериал Слуга народа с Зеленским стал недоступен в России (6 новостей)

«Украинский сериал Слуга народа с 22 мая стало невозможно посмотреть на YouTube в России. Сделано это по просьбе правообладателя»

Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов С 22 мая в России стало невозможно посмотреть на YouTube украинский сериал "Слуга народа", где главную роль - украинского президента - сыграл глава Украины Владимир Зеленский. Это сделано по просьбе правообладателя. Об этом сообщает "Интерфакс". Раньше весь сериал был доступен на YouTube в официальном канале студии "Квартал 95", снявшей этот сериал. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов. Но с 22 мая YouTube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно, причем в одной стране. Сериал рассказывает о том, как президентом Украины волей случая стал школьный учитель Василий Голобородько, которого играет Зеленский, ставший 20 мая президентом Украины. "Новый, честный, принципиальный и, самое главное - умный человек", - так характеризуется его персонаж в описании сериала. По информации "Ведомостей" видео было заблокировано YouTube именно по просьбе компании. Блокировка временная, скоро сериал опять будет доступен для россиян, сообщил представитель "Квартала 95" изданию. Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 г., доля аудитории в день премьеры (по данным компании Nielsen) превысила 30% - говорится на сайте студии "Квартал 95". Комедийный сериал из 24 серий шел три сезона, в главных ролях снимались артисты студии "Квартал 95". Как сообщали "Комментарии", стало известно, о чем будут шутить в новом "Вечернем Квартале" без Зеленского. 

Обновлено в 22:40 Украинский сериал "Слуга народа" с 22 мая стало невозможно посмотреть на YouTube в России. Сделано это по просьбе правообладателя.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сериал Слуга народа с Зеленским стал недоступен в России»
Фото Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в России
Фото Сериал с Зеленским в роли президента Украины стал недоступен в РФ
Фото Сериал Слуга народа с Зеленским стал недоступен в России
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.05.19, 21:02 С 22 мая в России стало невозможно посмотреть на Youtube украинский сериал "Слуга народа", где главную роль - роль украинского президента - сыграл ставший президентом Украины Владимир Зеленский. Это сделано…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  23.05.19, 21:51 Сериал "Слуга народа", где главную роль сыграл президент Владимир Зеленский, с 22 мая в России стало невозможно посмотреть на YouTube. Это сделано по просьбе правообладателя. Об этом сообщает российский…
Главред Главред  ·  23.05.19, 21:57 Сериал Слуга хотят посмотреть в России / Пресс-служба 1+1 В России с 22 мая на Youtube в России не показывают украинский сериал Слуга народа в главной роли с президентом Украины Владимиром Зеленским.…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  23.05.19, 22:40 Украинский сериал "Слуга народа" с 22 мая стало невозможно посмотреть на YouTube в России. Сделано это по просьбе правообладателя.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Партия Смешко &quot;Сила и Честь&quot; предлагает новую систему для формирования парламента

Партия Смешко "Сила и Честь" предлагает новую систему для формирования…
Зеленский назвал Британию &quot;старушкой&quot;. Посол ему ответила

Зеленский назвал Британию "старушкой". Посол ему ответила
Коломойский контактирует с новым политическим проектом – «партией мэров»

Коломойский контактирует с новым политическим проектом – «партией мэров»
Президент сможет уволить главу АП после того, как КС утвердит закон о люстрации, – Рябошапка

Президент сможет уволить главу АП после того, как КС утвердит…
Адвокат Порошенко обратился к генпрокурору, заявляет о заведомо ложном сообщении о преступлении со стороны Крючкова

Адвокат Порошенко обратился к генпрокурору, заявляет о заведомо ложном сообщении…
Партия &quot;Голос&quot; 7 июня утвердит персональный состав избирательного списка

Партия "Голос" 7 июня утвердит персональный состав избирательного списка
Оборонный бюджет США 2020: Сенат предлагает направить Украине 100 млн долл. на летальную оружие

Оборонный бюджет США 2020: Сенат предлагает направить Украине 100 млн…
В НАТО предостерегают РФ от совершения кибератак на выборах в Евросоюзе

В НАТО предостерегают РФ от совершения кибератак на выборах в…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
У Зеленского не считают петицию основанием для его отставки

У Зеленского не считают петицию основанием для его отставки
В Администрации Зеленского расценили как шутку электронную петицию за его отставку

В Администрации Зеленского расценили как шутку электронную петицию за его…
В АП восприняли петицию об отставке Зеленского как шутку

В АП восприняли петицию об отставке Зеленского как шутку
Зои Кравиц тайно вышла замуж

Зои Кравиц тайно вышла замуж
Facebook за полгода удалил более трех миллиардов фейковых аккаунтов

Facebook за полгода удалил более трех миллиардов фейковых аккаунтов
У Украины украли песок на 71 млн грн

У Украины украли песок на 71 млн грн
В старых записях телескопа Kepler нашли 18 новых землеподобных экзопланет

В старых записях телескопа Kepler нашли 18 новых землеподобных экзопланет
В Украине определен порядок проверки пенсий, пособий, льгот, субсидий и других соцвыплат

В Украине определен порядок проверки пенсий, пособий, льгот, субсидий и…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.