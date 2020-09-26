«Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу»

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 3-го тура Премьер-лиги. Ниже - расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. В матче отчетного тура впервые в истории футбола арбитр назначил пенальти после финального свистка.
Суббота, 26 сентября
14:30 "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3
17:00 "Кристал Пэлас" - "Эвертон" - 1:2
19:30 "Вест Бромвич" - "Челси"
Букмекеры: 7.00 - 4.60 - 1.45
22:00 "Бернли" - "Саутгемптон"
Букмекеры: 3.20 - 3.30 - 2.30
Воскресенье, 27 сентября
14:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Лидс"
Букмекеры: 2.70 - 3.40 - 2.60
16:00 "Тоттенхэм" - "Ньюкасл"
Букмекеры: 1.48 - 4.40 - 6.75
18:30 "Манчестер Сити" - "Лестер"
Букмекеры: 1.30 - 6.00 - 9.00
21:00 "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон"
Букмекеры: 3.80 - 3.40 - 2.05
Понедельник, 28 сентября
19:45 "Фулхэм" - "Астон Вилла"
Букмекеры: 2.85 - 3.2...
Обновлено в 20:15 14:00 "Алавес" - "Хетафе" - 0:0