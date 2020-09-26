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Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу

Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу (4 новости)

«Серия А онлайн: расписание и результаты матчей 2-го тура Чемпионата Италии по футболу»

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу пройдут поединки 3-го тура Премьер-лиги. Ниже - расписание и время начала всех матчей, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. В матче отчетного тура впервые в истории футбола арбитр назначил пенальти после финального свистка.

Суббота, 26 сентября

14:30 "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3

17:00 "Кристал Пэлас" - "Эвертон" - 1:2

19:30 "Вест Бромвич" - "Челси"

Букмекеры: 7.00 - 4.60 - 1.45

22:00 "Бернли" - "Саутгемптон"

Букмекеры: 3.20 - 3.30 - 2.30

Воскресенье, 27 сентября

14:00 "Шеффилд Юнайтед" - "Лидс"

Букмекеры: 2.70 - 3.40 - 2.60

16:00 "Тоттенхэм" - "Ньюкасл"

Букмекеры: 1.48 - 4.40 - 6.75

18:30 "Манчестер Сити" - "Лестер"

Букмекеры: 1.30 - 6.00 - 9.00

21:00 "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон"

Букмекеры: 3.80 - 3.40 - 2.05

Понедельник, 28 сентября

19:45 "Фулхэм" - "Астон Вилла"

Букмекеры: 2.85 - 3.2...

Обновлено в 20:15 14:00 "Алавес" - "Хетафе" - 0:0

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ТСН ТСН  ·  26.09.20, 18:07 Тур разбит на три дня.
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