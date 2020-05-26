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Сервисные центры МВД приостановили выдачу бумажных справок о несудимости (3 новости) «В связи с техническими причинами сервисные центры Министерства внутренних дел приостановили на время принятие запросов и выдачу справки о несудимости…»

В сервисных центрах МВД произошли технические неполадки. Поэтому там нельзя будет подать запрос на получение справки о несудимости. А также ее получить в бумажном виде.

Информацию о технических проблемах опубликовали на странице Главного сервисного центра МВД в фейсбук.

Там отмечают, что получить справку о несудимости можно только онлайн. Но стоит отметить, что заказать ее онлайн можно только с помощью квалифицированной электронной подписи

Когда получить бумажную справку снова можно будет в Сервисном центре МВД – пока неизвестно.

Для чего нужна справка об отсутствии судимости

Справка о несудимости нужна для:

оформления на работу,

оформление визы для выезда за границу,

для участия в тендере,

осуществление усыновления,

установления опеки,

оформления гражданства,

оформления или восстановления документов и тому подобного.