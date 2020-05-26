Сервисные центры МВД приостановили выдачу бумажных справок о несудимости

В сервисных центрах МВД произошли технические неполадки. Поэтому там нельзя будет подать запрос на получение справки о несудимости. А также ее получить в бумажном виде.
Информацию о технических проблемах опубликовали на странице Главного сервисного центра МВД в фейсбук.
Там отмечают, что получить справку о несудимости можно только онлайн. Но стоит отметить, что заказать ее онлайн можно только с помощью квалифицированной электронной подписи
Когда получить бумажную справку снова можно будет в Сервисном центре МВД – пока неизвестно.
Для чего нужна справка об отсутствии судимости
Справка о несудимости нужна для: