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Сервисные центры МВД приостановили выдачу бумажных справок о несудимости

Сервисные центры МВД приостановили выдачу бумажных справок о несудимости (3 новости)

«В связи с техническими причинами сервисные центры Министерства внутренних дел приостановили на время принятие запросов и выдачу справки о несудимости…»

В сервисных центрах МВД произошли технические неполадки. Поэтому там нельзя будет подать запрос на получение справки о несудимости. А также ее получить в бумажном виде.

Информацию о технических проблемах опубликовали на странице Главного сервисного центра МВД в фейсбук.

Там отмечают, что получить справку о несудимости можно только онлайн. Но стоит отметить, что заказать ее онлайн можно только с помощью квалифицированной электронной подписи

Когда получить бумажную справку снова можно будет в Сервисном центре МВД – пока неизвестно.

Для чего нужна справка об отсутствии судимости

Справка о несудимости нужна для:

  • оформления на работу,

  • оформление визы для выезда за границу,

  • для участия в тендере,

  • осуществление усыновления,

  • установления опеки,

  • оформления гражданства,

  • оформления или восстановления документов и тому подобного.

    • ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
    РБК Украина РБК Украина  ·  26.05.20, 12:21 В связи с техническими причинами сервисные центры Министерства внутренних дел приостановили на время принятие запросов и выдачу справки о несудимости в бумажном виде. Получить справку можно лишь в электронном…
    Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.05.20, 16:24 Сервисные центры МВД некоторое время не будут принимать запросы на получение справки о несудимости. Также будут выдавать их в бумажном виде, сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook. Неудобства…
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