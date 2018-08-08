Сестра о состоянии Сенцова: конец близок (22 новости) «Политузник Кремля Олег Сенцов написал в письме сестре о том, что все катастрофически плохо и конец близок»

Сестра Олега Сенцова сообщила, что политзаключенный в письме ей пишет о том, что "все катастрофически плохо" и "конец близок". Об этом Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан.

По ее словам, Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Однако политзаключенный отказался, сказав, что он просто не переживет этапа.

Вчера адвокат Сенцова Дмитрий Динзе после встречи с ним в колонии сообщил, что политзаключенный чувствует себя плохо, однако от госпитализации отказывается.

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В частности, по информации адвоката, у Сенцова сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также – пульс, до 40 ударов в минуту.

Динзе говорит, что у украинца плохо с сердцем, его два раза пытались уговорить уехать в больницу.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ уверяют, что состояние здоровья Сенцова, который голодает более 80 дней, "удовлетворительное".

Обновлено в 17:45 По словам Натальи Каплан, Сенцов передал ей письмо через своего адвоката, в котором написал, что «почти не встает» и что «конец близок». При этом он отказывается от перевода в гражданскую больницу, так как там «над ним издеваются еще больше, чем…

Обновлено в 17:52 Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он в очень тяжелом состоянии – политзаключенный почти не встает.