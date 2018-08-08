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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 17:52
Сестра о состоянии Сенцова: конец близок

Сестра о состоянии Сенцова: конец близок (22 новости)

«Политузник Кремля Олег Сенцов написал в письме сестре о том, что все катастрофически плохо и конец близок»

Сестра Олега Сенцова сообщила, что политзаключенный в письме ей пишет о том, что "все катастрофически плохо" и "конец близок". Об этом Наталья Каплан написала на своей странице в Facebook.

"Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение. Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит", - написала Каплан.

По ее словам, Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Однако политзаключенный отказался, сказав, что он просто не переживет этапа.

Вчера адвокат Сенцова Дмитрий Динзе после встречи с ним в колонии сообщил, что политзаключенный чувствует себя плохо, однако от госпитализации отказывается.

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В частности, по информации адвоката, у Сенцова сильно понизился гемоглобин, что привело к анемии, а также – пульс, до 40 ударов в минуту.

Динзе говорит, что у украинца плохо с сердцем, его два раза пытались уговорить уехать в больницу.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ уверяют, что состояние здоровья Сенцова, который голодает более 80 дней, "удовлетворительное".

Обновлено в 17:45 По словам Натальи Каплан, Сенцов передал ей письмо через своего адвоката, в котором написал, что «почти не встает» и что «конец близок». При этом он отказывается от перевода в гражданскую больницу, так как там «над ним издеваются еще больше, чем…

Обновлено в 17:52 Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он в очень тяжелом состоянии – политзаключенный почти не встает.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сестра о состоянии Сенцова: конец близок»
Фото Сенцов в катастрофическом состоянии, - сестра
Фото "Конец близок": Сенцов написал сестре, что почти не встает
Фото Сестра Сенцова: Написал, что конец близок, и он это не про освобождение
Фото "Конец близок, Олег почти не встает": сестра Сенцова рассказала о его катастрофическом состоянии
Фото Сестра Сенцова: Олег находится в плохом физическом состоянии и "конец близко"
Фото "Конец близок": Сенцов написал письмо сестре
Фото Сенцов написал сестре письмо о близком конце
Фото Сенцов написал, что конец близок - сестра
Фото Олег Сенцов написал сестре, что "конец близок"
Фото Сестра политзаключенного Сенцова: «Олег почти не встает. Он написал, что конец близок»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
УНН УНН  ·  08.08.18, 15:45 Сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плачевном физическом состоянии и "конец близок". Об этом она написала в своем Facebook."Все не…
Depo.ua Depo.ua  ·  08.08.18, 15:46 Об этом сообщила его двоюродная сестра Наталья Каплан на своей странице в Facebook, передает Depo.ua . Она рассказала, что Олег через адвоката передал письмо. "Все не просто плохо, все катастрофически…
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РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.18, 15:53 Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в Facebook сестра Сенцова Наталья Каплан.По словам Каплан, Сенцов чувствует себя плохо и сейчас почти…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  08.08.18, 15:53 Украинский режиссер Олег Сенцов, которого удерживают в российской тюрьме, в письме своей сестре Наталье Каплан написал, что почти не встает.
Гордон Гордон  ·  08.08.18, 15:55 Украинский политзаключенный в РФ, режиссер Олег Сенцов находится в информационном вакууме, ему не передают писем, сообщила сестра украинца Наталья Каплан.Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья…
Униан Униан  ·  08.08.18, 15:57 "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок", - рассказала Каплан.
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.18, 16:10 Сестра украинского политического заключенного Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала о его тяжелом состоянии.
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ForUm ForUm  ·  08.08.18, 16:25 Состояние незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова очень плохое. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его сестра Наталья Каплан.«Все не просто плохо, все катастрофически…
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UAinfo UAinfo  ·  08.08.18, 16:36 Спрашивает, интересуется ли кто-то еще его голодовкой, ему не передают писем, никаких! Говорит, что он сейчас в информационном вакууме и вообще не знает, что происходит.
Хвиля Хвиля  ·  08.08.18, 17:41 Украинский режиссер Олег Сенцов, 87-й день глодающий в российской тюрьме, почти не встает, заявляет его двоюродная сестра Наталья Каплан. «Все не просто плохо, все катастрофически плохо», –…
Главком Главком  ·  08.08.18, 17:45 Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 87-й день, сообщила, что состояние ее брата «катастрофическое». По словам Натальи Каплан, Сенцов передал ей…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  08.08.18, 17:52 Двоюродная сестра режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он в очень тяжелом состоянии – политзаключенный почти не встает.
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