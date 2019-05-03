Сегодня в 12:05

Сеул: Стаховский вышел в парный финал (5 новостей) «Украинский теннисист сразится за титул»

Украинский теннисист Сергей Стаховский в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии победил в полуфинале челленджера в Южной Корее.

Украинско-бельгийской паре потребовалось меньше часа, чтобы обеспечить себе места в финале турнира. Стаховский и Бемельманс выполнили четыре брейка, не отдав соперникам ни одного гейма на своей подаче.

Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс – Рамкумар Раманатхан / Брайден Шнур – 6:1, 6:3.

Накануне Стаховский уступил в одиночном турнире в Сеуле.

SpaceX потеряла космическую капсулу Dragon

Обновлено в 12:19 В полуфинале турнира Сергей Стаховский вместе с бельгийцем Рубеном Бемельмансом обыграли индийско-канадскую пару Рамкумар Раманатхан – Брейден Шнур 6:1, 6:3.

Обновлено в 12:23 Украинец в дуэте с бельгийцем Бемельмансом поборется за титул в парном разряде.