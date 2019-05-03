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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:23
Сеул: Стаховский вышел в парный финал

Сеул: Стаховский вышел в парный финал (5 новостей)

«Украинский теннисист сразится за титул»

Украинский теннисист Сергей Стаховский в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии победил в полуфинале челленджера в Южной Корее.

Украинско-бельгийской паре потребовалось меньше часа, чтобы обеспечить себе места в финале турнира. Стаховский и Бемельманс выполнили четыре брейка, не отдав соперникам ни одного гейма на своей подаче.

Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс – Рамкумар Раманатхан / Брайден Шнур – 6:1, 6:3.

Накануне Стаховский уступил в одиночном турнире в Сеуле.

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Обновлено в 12:19 В полуфинале турнира Сергей Стаховский вместе с бельгийцем Рубеном Бемельмансом обыграли индийско-канадскую пару Рамкумар Раманатхан – Брейден Шнур 6:1, 6:3.

Обновлено в 12:23 Украинец в дуэте с бельгийцем Бемельмансом поборется за титул в парном разряде.

ФОТО К НОВОСТИ: «Сеул: Стаховский вышел в парный финал»
Фото Сеул. Стаховский сыграет в парном финале
Фото Сеул: Стаховский вышел в парный финал
Фото Украинец Стаховский сыграет в финале теннисного турнира в Сеуле
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Sport.ua Sport.ua  ·  03.05.19, 11:15 Украинский теннисист сразится за титул
Телеграф Телеграф  ·  03.05.19, 11:56 Сергей Стаховский вышел в парный финал турнира ATP в Сеуле.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.05.19, 12:19 Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет в финале парного турнира в Сеуле Vitro Seoul Open Challenger В полуфинале турнира Сергей Стаховский вместе с бельгийцем Рубеном Бемельмансом обыграли индийско-канадскую…
Униан Униан  ·  03.05.19, 12:23 Украинец в дуэте с бельгийцем Бемельмансом поборется за титул в парном разряде.
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