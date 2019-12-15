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«Северный поток-2»: строительство затягивается

«Северный поток-2»: строительство затягивается (5 новостей)

«Строительство Северного потока 2 затянулось, завершение работ планируется весной 2020»

Профильное немецкое ведомство рассмотрит заявку "Северного потока - 2" на продолжение строительства газопровода зимой и весной. Сроки реализации проекта затянулись, поскольку пришлось ждать разрешения от Дании, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Чтобы закончить строительство газопровода "Северный поток - 2" в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимы и весной 2020 года. Заявка на внесение соответствующих изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Об этом сообщил представитель компании-разработчика газопровода Nord Stream 2 AG. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельник, 16 декабря.

Основателем и единственным акционером Nord Stream 2 является российский концерн-монополист "Газпром". Он планировал завершить строительство до конца 2019 года. Однако сроки затянулись, поскольку разрешение от датского энергетического агентства было получено только в конце октября.

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