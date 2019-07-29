Газопровод "Северный поток" возобновил поставки газа четырьмя днями ранее запланированного срока. Об этом сообщает пресс-служба оператора потока Nord Stream AG. Запуск "Северного потока" состоялся благодаря окончанию работ по плановому техническому обслуживанию обеих ниток газопровода. "С 16 по 27 июля 2019 года проведены все запланированные регламентные работы по техобслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа", – отчитались в Nord Stream AG. Из-за приостановки работы газопровода транзит российского газа по территории Украины вырос на 25%. Как ранее сообщал Фокус: Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против персон и компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода "Северный поток-2". В России заявили, что уже построили большую часть газопровода "Северный поток-2". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" несет угрозу стабильности в регионе. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия уже не в силах остановить строительство "Северного потока - 2". При этом, Меркель считает, что Украина должна оставаться транзитной страной, несмотря на строительство газопровода. 1 июня Конгресс США опубликовал документ, в котором описаны возможные санкции и процесс их имплементации в отношении строителей "Северного потока-2". Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что вопрос о строительстве газопровода "Северный поток-2" решится в пользу Украины после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.