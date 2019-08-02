«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на троллинг Богдана (5 новостей) «Между главой Офиса президента и мэром Киева продолжается конфликт»

Городской голова Киева Виталий Кличко без слов объяснил, как относится к шуткам от главы Офиса президента Андрея Богдана в свою сторону.

Издание "theБабель" направило запрос Виталию Кличко относительно его позиции по поводу троллинга, который позволил себе глава Офиса Президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook. Кличко в ответ прислал мэм, и, собственно, этим и ограничился – никаких других комментариев не предоставил.

В основе мема – фотография Виталия Кличко (мэра Киева) с Рудольфом Джулиани (бывший мэр Нью-Йорка). Джулиани якобы говорит: "Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта..."

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Кличко без слов объяснил свое отношение к троллингу со стороны Богдана

Похожую фразу слышали от Владимира Зеленского, когда тот выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослав Годунка: "Сейчас Баканову позвоню по поводу этого черта". Баканов,