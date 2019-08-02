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«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на троллинг Богдана

«Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на троллинг Богдана (5 новостей)

«Между главой Офиса президента и мэром Киева продолжается конфликт»

Городской голова Киева Виталий Кличко без слов объяснил, как относится к шуткам от главы Офиса президента Андрея Богдана в свою сторону.

Издание "theБабель" направило запрос Виталию Кличко относительно его позиции по поводу троллинга, который позволил себе глава Офиса Президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook. Кличко в ответ прислал мэм, и, собственно, этим и ограничился – никаких других комментариев не предоставил.

В основе мема – фотография Виталия Кличко (мэра Киева) с Рудольфом Джулиани (бывший мэр Нью-Йорка). Джулиани якобы говорит: "Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта..."

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Кличко без слов объяснил свое отношение к троллингу со стороны Богдана

Похожую фразу слышали от Владимира Зеленского, когда тот выгнал с рабочей встречи в Борисполе секретаря местного горсовета Ярослав Годунка: "Сейчас Баканову позвоню по поводу этого черта". Баканов,

ФОТО К НОВОСТИ: ««Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на троллинг Богдана»
Фото Кличко ответил на троллинг Богдана мемом с Джулиани и "звонком по поводу черта"
Фото Битва мемами: Кличко и Богдан обменялись "ударами"
Фото «Сейчас Трампу позвоню по поводу этого черта...»: Кличко ответил на троллинг Богдана
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  02.08.19, 15:15 Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал, как относится к шуткам главы Офиса президента Андрея Богдана о себе. Об этом сообщает theБабель.Вчера, 1 августа, Богдан разместил у себя в Facebook матерный…
Униан Униан  ·  02.08.19, 16:25 Кличко ответил на троллинг Богдана, прислав собственный мем с Джулиани.
Голос.UA Голос.UA  ·  02.08.19, 18:12 Городской голова Киева Виталий Кличко прокомментировал, как относится к шуткам главы Офиса президента Андрея Богдана о себе. В ответ на вопрос theБабеля Кличко прислал мем о себе и экс-мэре Нью-Йорка…
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