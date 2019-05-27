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Съезд "Слуги народа" ориентировочно состоится 8 июня (2 новости) «Съезд Политической партии Слуга народа состоится ориентировочно 8 июня. Об этом координатор избирательного штаба партии Александр Корниенко сказал на пресс-конференции,…»

Партия "Слуга народа" планирует получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля, заявил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко.Съезд политической партии "Слуга народа" состоится ориентировочно 8 июня. Об 27 мая во время пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что съезд партии будет проходить в два этапа.

"На первом съезде мы покажем всех кандидатов по 199 мажоритарных округах, список из 225 человек и программу и идеологические основы, с которыми партия "Слуга народа" пойдет побеждать на этих выборах", рассказал Корниенко.

Он добавил, второй этап съезда будет связан с формированием окончательного списка после получения "обратной связи от избирателей".

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Корниенко подчеркнул, что партия "Слуга народа" планирует получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов.

Председатель "Слуги народа" Дмитрий Разумков добавил, что кандидат в партию должен быть "командным игроком, который сможет отстаивать интересы страны. Быть успешным человеком с чистой репутацией".

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля.

Если бы парламентские выборы в Украине проходили в ближайшее воскресенье, партия "Слуга народа" получила бы 43,8% голосов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 16-го по 21 мая.