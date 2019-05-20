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Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

Шахтер - Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины (3 новости)

«Матчи состоятся во вторник и среду»

В молодежном чемпионате "Шахтер" и "Динамо" противостояли друг другу 35 раз: в 11 матчах сильнее были "горняки".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  20.05.19, 16:29 Матчи состоятся во вторник и среду.
Апостроф Апостроф  ·  20.05.19, 16:42 22 мая в матче 30 тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".
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