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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 14:34
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Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины (7 новостей)

«На матче «Шахтер» - «Динамо» будет аншлаг»

В воскресенье, 28 июля, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" откроют новый футбольный сезон в Украине. Они сыграют матч за Суперкубок Украины. Все, что нужно знать о матче – в материале Спорт24.

Обычно новый футбольный сезон стартует с Суперкубка. Но в этот раз вместе с этой игрой пройдет также и встреча "Ворскла" – "Заря" в рамках чемпионата. Впрочем, болельщики смогут посмотреть оба матча. В Полтаве начнут играть в 14:00, а в Одессе, где "Шахтер" и "Динамо" разыграют Суперкубок, в 21:00.

Это будет уже 16-й розыгрыш трофея, который пока что выигрывали только "горняки" и киевляне. На счету "Динамо" – семь побед, тогда как у "Шахтера" – восемь. Правда, при этом динамовцы чаще оказывались сильнее дончан: шесть против пяти. Дело в том, что у "горняков" в Суперкубке ранее также были соперниками симферопольская "Таврия", донецкий "Металлург" и одесский "Черноморец". Тогда как "Динамо" только один раз не играло с "Шахтером" в финале – 10 лет назад туда пробилась полтавская "Ворскла".

Количество трофеев у "Динамо" и "Шахтера" во времена независимости / инфографика 24 канала

На матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер осталось 1000 билетов
На матч за Суперкубок Украины Динамо – Шахтер осталось 1000 билетов

Вообще, статистика встреч команд достаточно ровная. Это касается не только Суперкубка, но и всех турниров. "Шахтер" в последние годы понемногу склоняет чашу весов в свою пользу. Поэтому, каждое новое противостояние украинских грандов становится все более важным. Такие матчи всегда привлекают зрителей и ожидается, что и в этот раз их будет на стадионе немало. Например, эксперты Parimatch дают 57% на то, что соберется свыше 27400 зрителей. Стадион "Черноморец" в Одессе,

Обновлено в 14:34 Отметим, что стадион "Черноморец", который примет матч за Суперкубок в десятый раз в истории, может вместить 34 164 болельщика. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Шахтер - Динамо: прогноз экспертов на матч за Суперкубок Украины»
Фото Все билеты на Суперкубок Украины проданы
Фото Все билеты на матч за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер" продано
Фото На матче "Динамо" - "Шахтер" за Суперкубок Украины ожидается аншлаг
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