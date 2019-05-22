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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:52
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"Шахтер" - "Динамо": Сегодня состоится матч чемпионата Украины

"Шахтер" - "Динамо": Сегодня состоится матч чемпионата Украины (17 новостей)

«Сегодня состоится финальный батл сезона»

"Шахтер" уже стал чемпионом Украины, а потому матч против "Динамо" не имеет никакого турнирного значения. Однако для обеих команд игра является чрезвычайно принципиальной с точки зрения исторического противостояния. Букмекеры оценили, у которого из клубов больше шансов одержать победу в 30-м туре УПЛ.

Прогноз на матч Шахтер – Динамо

"Шахтер" в 29-м туре чемпионата Украины досрочно оформил 12-й чемпионский титул УПЛ. За три дня до того "горнякам" удалось выиграть Кубок Украины, а затем в третий раз подряд оформить "золотой дубль". Кроме того, "Шахтер" еще и опередил "Динамо" по количеству трофеев во времена независимой Украины. И в Харькове после матча с киевлянами донецкий клуб наградят золотыми медалями.

Очевидно, что "Динамо" стремится испортить праздник дончанам. "Динамо" третий год подряд финиширует вторым в чемпионате Украины и за все это время смогло завоевать только один трофей – Суперкубок Украины 2018 года. В предыдущей игре "бело-синие" обыграли "Мариуполь" и в хорошем настроении подходят к игре с "Шахтером".

Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Видео трансляция (видео)
Чемпионат Украины. «Черноморец» – «Шахтер». Видео трансляция (видео)

Прогноз MarathonBet

Несмотря на то, что для горняков этот матч не будет иметь никакого значения, можно не сомневаться, в шестом очном поединке соперников будет не менее жарко, чем в предыдущих встречах.

На победу "Шахтера" букмекеры ставят коэффициент до 1,8. Ничья – 3,7, а победа "Динамо" – 4,3.

Прогноз Фаворит Спорт

В пяти последних матчах между собой "Динамо" и "Шахтер" одержали по две победы и однажды сыграли вничью. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит киевлян в Харькове – 1,78. Если матч вновь завершится ничьей – 4,05. Победу "Динамо" в 30-м туре чемпионата Украины букмекеры оценили коэффициентом 4,15.

В трех из пяти поединков ни одной из команд не удавалось забить гол. Коэффициент на то, что в этом поединке оба коллектива отметятся забитыми мячами – 1,69. Если же им это не удастся – 2,09. Коэффициент на результативную ничью – 4,50. Безголевая ничья – 10,25.

Прогноз Pari Match

В основном "Шахтер" и "Динамо" одерживают победы в очных матчах с разницей в один гол. Коэффициент на победу "Шахтер" в один мяч – 3,60. Победу киевлян в один мяч букмекеры оценили в 5,60.

Последний раз "Шахтер" побеждал "Динамо" с разницей в два гола еще в финале Кубка Украины 2018 года. Коэффициент на победу "горняков" в 2,5 мяча – 2,85. Победу "Динамо" с разницей в 2,5 мяча букмекеры оценили коэффициентом 7,10.

Прогноз 1xbet

Последняя игра между командами была сыграна в Киеве и завершилась ничьей 0:0. Если в этот раз матч снова завершится без голов – 11. Последнюю игру в Харькове в рамках УПЛ "Шахтер" выиграл 2:1. Коэффициент на этот исход в матче 30-го тура – 7,5.

В пяти последних матчах в Харькове "Динамо" трижды побеждало "горняков". Все матчи завершались минимальной победой 1:0. Коэффициент на

Обновлено в 13:44 Донецкий клуб будет праздновать чемпионство в день игры с киевлянами.

Обновлено в 13:52 "Шахтер" перенес начало матча 30-го тура чемпионата Украины против "Динамо", который состоится сегодня, 22 мая, на стадионе "Металлист" в Харькове. Встреча начнется не в запланированные 19:30, а шестью минутами позже.

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Terrikon Terrikon  ·  22.05.19, 07:30 Заключительный в этом сезоне матч между "Шахтером" и "Динамо" несколько утратил в своей ценности - дончане в прошлом туре обеспечили себе очередное чемпионство.
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  22.05.19, 11:14 Команды проведут очередную встречу в УПЛ.
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Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  22.05.19, 11:40 Стадион "Металлист" в Харькове будет забит под завязку.
Униан Униан  ·  22.05.19, 11:48 Шахтер будет принимать Динамо в 30-м туре чемпионата Украины.
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.19, 12:32 В матче 30 тура УПЛ новоиспеченный чемпион Украины донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо". Букмекерские компании считают, что "горняки" - фавориты этого поединка.22 мая 19:36Харьков, ОСК…
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