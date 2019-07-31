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Шахтер добыл волевую победу над Александрией, Динамо уверенно обыграло Карпаты

Шахтер добыл волевую победу над Александрией, Динамо уверенно обыграло Карпаты (4 новости)

«Донецкий клуб одержал победу в поединке 1-го тура УПЛ»

В первом туре УПЛ в среду, 31 июля, сошлись бронзовый и золотой призер предыдущего первенства – "Александрия" принимала "Шахтер". Хозяева были впереди в первом тайме, но удержать победу не сумели.

Александрия – Шахтер 1:3 Голы: Третьяков, 43 – Бухал, 57, Тайсон, 73, Дентиньо, 90+2 Нереализованный пенальти: Марлос, 7 (Шахтер)

Матч для хозяев поля начался несколько неудачно. Уже на 7-й минуте в их ворота был назначен пенальти за фол на Мораесе. Однако Марлос, который пошел выполнять удар, с отметки не переиграл Панькива. Как и Соломон, который первым был на добивании.

Позже "горняки" могли еще раз забивать. И тоже со стандарта. Но после навеса мяч после удара Хочолавы головой попал в штангу.

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Зато почти единственный момент "Александрии" принес им гол. Команда в пас вышла из обороны, и Третьяков получил пас за спину защитникам. Он пробил низом в дальний угол ворот мимо Пятова, выведя "Александрию" вперед.

Видео лучших моментов первого тайма матча Александрия – Шахтер

Отыгрался "Шахтер" уже во втором тайме. Команда разыграла атаку перед штрафной хозяев. Тайсон пробивал в дальний угол. Но гол забил не он, а Бухал, который срезал мяч в собственные ворота. Но даже если бы он этого не сделал, то замыкать этот прострел могли бы Мораес или Соломон.

Но на 73-й минуте Тайсон таки отличился. Находясь в окружении четырех соперников, полузащитник сумел пробить в дальний угол ворот. Панькив пытался дотянуться до мяча, но запоздал с прыжком.

Третий гол "горняки" забили уже в добавленное арбитром время. Бланко-Лещук, вышедший на замену, избежал офсайда во время паса от Тайсона. Нападающий решил не сам пробивать, а прострелил на дальнюю штангу, где Дентиньо в касание отправил мяч за линии ворот.

"Шахтер" в чемпионате Украины стартует с победы. "Александрия" же продолжила свою серию поражений против "горняков".

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.07.19, 21:55 Донецкий Шахтер на выезде добыл волевую победу над Александрией (1:3). Команда Луиша Каштру пропустила первой, однако сумела забить 3 гола во втором тайме. Что касается киевского Динамо, то подопечные…
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