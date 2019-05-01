  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. «Шахтер» интересовался тренером «Рединга»
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
«Шахтер» интересовался тренером «Рединга»

«Шахтер» интересовался тренером «Рединга» (3 новости)

«Жозе Гомеш мог оказаться в Украине»

Чемпион Украины "Шахтер" интересовался персоной португальского тренера Жозе Гомеша, когда тот работал в должности коуча "Риу Аве".

Голкипер "Рединга" Дамиан Мартинес рассказал, что главным тренером команды Жозе Гомешом ранее интересовался донецкий "Шахтер".

Жозе Гомеш – отличный менеджер. Я не знал его раньше, но слышал о нем только хорошие отзывы. У него был действительно отличный период в "Риу Аве" и я слышал, что "Шахтер" хотел видеть его у себя, – сказал Мартинес в интервью Getreading.co.uk.

В "Риу Аве" 48-летний Жозе Гомеш работал с июля по декабрь 2018 года, а затем перебрался в Англию и возглавил "Рединг".

"Барселона" - "Ливерпуль": Сегодня состоится матч…

К слову, нынешним наставником "Шахтера" является португалец Паулу Фонсека, контракт которого истекает летом следующего года. В то же время, в прессе то и дело появляется информация об интересе к персоне Фонсеки со стороны иностранных клубов.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  01.05.19, 11:10 Жозе Гомеш мог оказаться в Украине
Телеграф Телеграф  ·  01.05.19, 11:49 Жозе Гомеш мог оказаться в Украине.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
«Шахтер» интересовался тренером «Рединга»

«Шахтер» интересовался тренером «Рединга»
&quot;Барселона&quot; - &quot;Ливерпуль&quot;: Сегодня состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов

"Барселона" - "Ливерпуль": Сегодня состоится матч 1/2 финала Лиги чемпионов
&quot;Аякс&quot; на выезде победил &quot;Тоттенхэм&quot; в полуфинале Лиги чемпионов

"Аякс" на выезде победил "Тоттенхэм" в полуфинале Лиги чемпионов
Украинец может стать лучшим футболистом Бельгии

Украинец может стать лучшим футболистом Бельгии
Порту выиграл у Челси финал Юношеской Лиги УЕФА: смотреть голы

Порту выиграл у Челси финал Юношеской Лиги УЕФА: смотреть голы
Украинский боксер поборется с канадцем за чемпионский титул

Украинский боксер поборется с канадцем за чемпионский титул
Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский клуб

Игорь Суркис рассказал, когда он отпустит Виктора Цыганкова в европейский…
&amp;quot;Динамо&amp;quot; вдевятером одолело &amp;quot;Львов&amp;quot; и продолжило погоню за &amp;quot;Шахтером&amp;quot;

"Динамо" вдевятером одолело "Львов" и продолжило погоню за "Шахтером"
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В мире растет тенденция насилия над евреями: 2018 год стал рекордным

В мире растет тенденция насилия над евреями: 2018 год стал…
В Краматорске столкнулись маршрутка и легковушка: погиб военный

В Краматорске столкнулись маршрутка и легковушка: погиб военный
Иванка Трамп посетила торжественную церемонию награждения премиями International-2019

Иванка Трамп посетила торжественную церемонию награждения премиями International-2019
&quot;Вы сошли с ума?&quot; Полякову разозлил проект &quot;Холостяк&quot;

"Вы сошли с ума?" Полякову разозлил проект "Холостяк"
Ассанж получил тюремный срок

Ассанж получил тюремный срок
Это произошло: Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых украинцев

Это произошло: Путин упростил получение гражданства РФ для некоторых украинцев
Марго Робби предпочла прозрачный комбинезон для посещения фестиваля

Марго Робби предпочла прозрачный комбинезон для посещения фестиваля
У Києві нетверезий водій розгромив 7 припаркованих атомобілів (Відео)

У Києві нетверезий водій розгромив 7 припаркованих атомобілів (Відео)
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.