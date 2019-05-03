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ФОТО К НОВОСТИ : «Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины»

ФОТО К НОВОСТИ : «Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины»

Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины (4 новости) «В 27-м туре Премьер-лиги «Шахтер» в Харькове примет «Львов»»

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