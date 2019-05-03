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Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины (4 новости)

«В 27-м туре Премьер-лиги «Шахтер» в Харькове примет «Львов»»

В Харькове состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги

ФОТО К НОВОСТИ: «Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины»
Фото Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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Terrikon Terrikon  ·  03.05.19, 19:55 В 27-м туре Премьер-лиги «Шахтер» в Харькове примет «Львов»
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Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
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