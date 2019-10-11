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Шахтер получил 3,7 миллиарда гривен дохода за прошлый сезон

Шахтер получил 3,7 миллиарда гривен дохода за прошлый сезон (4 новости)

«Клуб опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон»

Донецкий "Шахтер" представил финансовый отчет за сезон 2018/19. В этом сезоне общий доход "горняков" составил 3 миллиарда 761 миллион гривен с учетом НДС.

Как сообщает сайт клуба, по продаже и аренде игроков дончане заработали 1 миллиард 478 миллионов гривен. Доходы от УЕФА и ФИФА составили 1 миллиард 603 миллиона гривен.

Доходы от коммерческой деятельности – 680 миллионов гривен. Со спонсорства и рекламы "Шахтер" получил 586 миллионов, а с ТВ-прав – 26 миллионов гривен.

Продажа абонементов и билетов принесла чемпионам Украины 39 миллионов гривен.

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Инфографика shakhtar.com

Всего "Шахтер" заплатил в сезоне 2018/19 512 миллионов 313 тысяч гривен налогов. Это на 7,8 миллионов гривен больше, чем в 17/18.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  11.10.19, 10:50 512 миллионов были заплачены в качестве налогов в бюджет Украины
Телеграф Телеграф  ·  11.10.19, 10:56 Шахтер заплатил более полмиллиарда гривен налогов за прошлый сезон.
Sport.ua Sport.ua  ·  11.10.19, 11:05 Клуб опубликовал финансовый отчет за прошлый сезон
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