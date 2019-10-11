Шахтер получил 3,7 миллиарда гривен дохода за прошлый сезон

Донецкий "Шахтер" представил финансовый отчет за сезон 2018/19. В этом сезоне общий доход "горняков" составил 3 миллиарда 761 миллион гривен с учетом НДС.
Как сообщает сайт клуба, по продаже и аренде игроков дончане заработали 1 миллиард 478 миллионов гривен. Доходы от УЕФА и ФИФА составили 1 миллиард 603 миллиона гривен.
Доходы от коммерческой деятельности – 680 миллионов гривен. Со спонсорства и рекламы "Шахтер" получил 586 миллионов, а с ТВ-прав – 26 миллионов гривен.
Продажа абонементов и билетов принесла чемпионам Украины 39 миллионов гривен.
Инфографика shakhtar.com
Всего "Шахтер" заплатил в сезоне 2018/19 512 миллионов 313 тысяч гривен налогов. Это на 7,8 миллионов гривен больше, чем в 17/18.