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Шахтер представил новый комплект домашней формы без полос

Шахтер представил новый комплект домашней формы без полос (4 новости)

«"Горняки" сделали основной комплект из двух оттенков оранжевого»

"Шахтер" представил дизайн формы на сезон 2019/2020, посвященный завоеванию Кубка УЕФА. Именно десять лет назад, в 2009 году, "горняки" победили в финале Кубка УЕФА немецкий "Вердер".

Кроме ярких фотографий, донецкий клуб на своем YouTube представил видео о новой форме под названием "Триумф навсегда".

Ролик озвучивает бывший капитан "Шахтера" хорват Дарио Срна, который этим летом вернулся в клуб в качестве помощника тренера. Срна и вратарь Андрей Пятов на данный момент единственные, кто находится в "Шахтере" из футболистов, которые выигрывали Кубок УЕФА.

Видео было снято в Киеве. На данный момент Донецк оккупирован пророссийскими боевиками и дончане вынуждены проживают в Киеве. Домашние матчи "горняки" играют в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

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Подопечные Луиша Каштру дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове на ОСК "Металлист" в матче 2-го тура УПЛ с "Карпатами".

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ТСН ТСН  ·  02.08.19, 13:33 "Горняки" сделали основной комплект из двух оттенков оранжевого.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  02.08.19, 15:04 Донецкий Шахтер представил новый домашний комплект формы команды на сезон-2019/20. Выполнена она в традиционном оранжевом цвете, но без уже ставших традиционными черных полос. "Триумф навсегда"…
Terrikon Terrikon  ·  02.08.19, 15:18 Сегодня донецкий "Шахтер" и NIKE представили новую домашнюю форму горняков сезона 2019/20
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