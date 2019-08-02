Шахтер представил новый комплект домашней формы без полос (4 новости) «"Горняки" сделали основной комплект из двух оттенков оранжевого»

"Шахтер" представил дизайн формы на сезон 2019/2020, посвященный завоеванию Кубка УЕФА. Именно десять лет назад, в 2009 году, "горняки" победили в финале Кубка УЕФА немецкий "Вердер".

Кроме ярких фотографий, донецкий клуб на своем YouTube представил видео о новой форме под названием "Триумф навсегда".

Ролик озвучивает бывший капитан "Шахтера" хорват Дарио Срна, который этим летом вернулся в клуб в качестве помощника тренера. Срна и вратарь Андрей Пятов на данный момент единственные, кто находится в "Шахтере" из футболистов, которые выигрывали Кубок УЕФА.

Видео было снято в Киеве. На данный момент Донецк оккупирован пророссийскими боевиками и дончане вынуждены проживают в Киеве. Домашние матчи "горняки" играют в Харькове на стадионе ОСК "Металлист".

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Подопечные Луиша Каштру дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове на ОСК "Металлист" в матче 2-го тура УПЛ с "Карпатами".

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