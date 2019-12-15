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Шахтер продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

Шахтер продлил контракт с лучшим бомбардиром команды (5 новостей)

«Жуниор останется в клубе до 2022 года»

Нападающий донецкого "Шахтера" Джуниор Мораес подписал с клубом новый контракт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор донецкой команды Сергей Палкин.

Новое соглашение с нападающим сборной Украины подписано на два года, то есть до конца 2021 года.

32-летний Мораес выступает за "Шахтер" с 2018 года после перехода из киевского "Динамо".

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Мораес забил 43 мяча и отдал 19 результативных передач в 63 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. В нынешнем сезоне форвард сборной Украины сыграл за "Шахтер" 22 матча, в которых забил 17 мячей.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шахтер продлил контракт с лучшим бомбардиром команды»
Фото Шахтер продлил контракт с лучшим бомбардиром команды
Фото "Шахтер" продлил контракт с Мораесом
Фото Лидер Шахтера подписал с клубом новый контракт
Фото Жуниор МОРАЕС: «Продление контракта с Шахтером и титулы мотивируют меня»
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  15.12.19, 10:20 Форвард Жуниор Мораес подписал новый двухлетний контракт с клубом.
ТСН ТСН  ·  15.12.19, 11:17 Жуниор останется в клубе до 2022 года.
Униан Униан  ·  15.12.19, 11:29 Жуниор Мораес не планирует покидать состав чемпиона Украины.
Sport.ua Sport.ua  ·  15.12.19, 12:11 Форвард рад шансу продлить соглашение с клубом
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