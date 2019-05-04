"Шахтер" разгромил ФК "Львов" и увеличил отрыв от "Динамо" (5 новостей) «Дончане забили пять безответных голов»

В субботу, 4 мая, в поединке 27-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" в Харькове нанес поражение ФК "Львову" со счетом 5:0.

Шахтёр – ФК Львов 5:0 Голы: Таварес, 17 (авт.), Веллингтон Нем, 51, Болбат, 55, Коваленко, 63, Патрик, 76

"Шахтёр", когда выходил на домашний матч против "Львова", наверняка знал, что час назад "Динамо" потеряло очки с "Александрией" – это и придало мотивации лидеру УПЛ.

На 17 минуте Веллингтон Нем пробил из чужой штрафной, мяч попал в бразильского полузащитника львовян Тавареса и оказался в сетке ворот Александра Бандуры.

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После перерыва гости встречи полностью "посыпались". Сначала Веллингтон Нем (52) вышел один на один с Бандурой и красиво перебросил голкипера. Через 4 минуты после передачи Тайсона отличился Сергей Болбат, а на 63 минуте четвертый мяч в поединке забил Виктор Коваленко.

Точку в издевательствах над команды Богдана Блавацкого поставил Алан Патрик (78), пробив в одно касание после прострела Тайсона с фланга.

"Шахтёр" набрал 70 очков и увеличил отрыв от "Динамо" до 9 пунктов. ФК "Львов" идет на 6 месте, от зоны Лиги Европы команду отделяет 8 очков.

Следующий матч "горняки" сыграют 11 мая против "Александрии", в этот же день ФК "Львов" проведет поединок с "Мариуполем".

Видео голов и обзор матча Шахтёр – Львов

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