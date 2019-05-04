  1. Главная
  2. Новости
  3. Спорт
  4. "Шахтер" разгромил ФК "Львов" и увеличил отрыв от "Динамо"
Спорт
Телеканал 24 Телеканал 24 ·
· Май
"Шахтер" разгромил ФК "Львов" и увеличил отрыв от "Динамо"

"Шахтер" разгромил ФК "Львов" и увеличил отрыв от "Динамо" (5 новостей)

«Дончане забили пять безответных голов»

В субботу, 4 мая, в поединке 27-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" в Харькове нанес поражение ФК "Львову" со счетом 5:0.

Шахтёр – ФК Львов 5:0 Голы: Таварес, 17 (авт.), Веллингтон Нем, 51, Болбат, 55, Коваленко, 63, Патрик, 76

"Шахтёр", когда выходил на домашний матч против "Львова", наверняка знал, что час назад "Динамо" потеряло очки с "Александрией" – это и придало мотивации лидеру УПЛ.

На 17 минуте Веллингтон Нем пробил из чужой штрафной, мяч попал в бразильского полузащитника львовян Тавареса и оказался в сетке ворот Александра Бандуры.

Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт
Коломойский: Майдан – это плохо, а в Украине гражданский конфликт

После перерыва гости встречи полностью "посыпались". Сначала Веллингтон Нем (52) вышел один на один с Бандурой и красиво перебросил голкипера. Через 4 минуты после передачи Тайсона отличился Сергей Болбат, а на 63 минуте четвертый мяч в поединке забил Виктор Коваленко.

Точку в издевательствах над команды Богдана Блавацкого поставил Алан Патрик (78), пробив в одно касание после прострела Тайсона с фланга.

"Шахтёр" набрал 70 очков и увеличил отрыв от "Динамо" до 9 пунктов. ФК "Львов" идет на 6 месте, от зоны Лиги Европы команду отделяет 8 очков.

Следующий матч "горняки" сыграют 11 мая против "Александрии", в этот же день ФК "Львов" проведет поединок с "Мариуполем".

Видео голов и обзор матча Шахтёр – Львов

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

ФОТО К НОВОСТИ: «"Шахтер" разгромил ФК "Львов" и увеличил отрыв от "Динамо"»
Фото "Шахтер" поиздевался над "Львовом" и увеличил отрыв от "Динамо"
Фото Шахтер на своем поле разгромил Львов
Фото Премьер-лига: Шахтер одержал разгромную победу и увеличил отрыв от Динамо
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  04.05.19, 21:25 Команда Паулу Фонсеки почти гарантировала себе "золото" чемпионата.
Sport.ua Sport.ua  ·  04.05.19, 21:30 «Горняки» увеличили отрыв от «Динамо» до девяти очков
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.05.19, 21:35 Дончане забили пять безответных голов.
Униан Униан  ·  04.05.19, 21:38 Лидер чемпионата Украины в 27-м туре крупно обыграл Львов.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Спорт»
&quot;Шахтер&quot; разгромил ФК &quot;Львов&quot; и увеличил отрыв от &quot;Динамо&quot;

"Шахтер" разгромил ФК "Львов" и увеличил отрыв от "Динамо"
Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча

Динамо – Александрия: онлайн-трансляция матча
Заря - Мариуполь: видео трансляция матча

Заря - Мариуполь: видео трансляция матча
Украинка с личным рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги

Украинка с личным рекордом выиграла этап Бриллиантовой лиги
Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Шахтер – Львов. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Франции. ПСЖ – «Ницца». Видео трансляция (видео)

Чемпионат Франции. ПСЖ – «Ницца». Видео трансляция (видео)
Жилмар: В матче Шахтер - Львов жду много забитых голов

Жилмар: В матче Шахтер - Львов жду много забитых голов
Бокс. С Владимиром Кличко ведут переговоры о возвращении в ринг

Бокс. С Владимиром Кличко ведут переговоры о возвращении в ринг
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Днепре оборвался лифт с людьми

В Днепре оборвался лифт с людьми
У Рівному спалили автівку секретаря міськради

У Рівному спалили автівку секретаря міськради
ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы из сектора Газы в сторону Израиля

ЕС призвал прекратить ракетные обстрелы из сектора Газы в сторону…
Психолог объяснила, как обрести счастье

Психолог объяснила, как обрести счастье
Нежданчик: &quot;бородатая&quot; невеста подкралась к жениху

Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Мирное соглашение по отказу КНДР от ядерного оружия будет достигнуто - Трамп

Мирное соглашение по отказу КНДР от ядерного оружия будет достигнуто…
Карпаты – Арсенал-Киев. Текстовая трансляция матча

Карпаты – Арсенал-Киев. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн UFC Fight Night 151: Эл Яквинта – Дональд Серроне

Где смотреть онлайн UFC Fight Night 151: Эл Яквинта –…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.