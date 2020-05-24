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"Шахтер" разгромил скромного соперника в первом матче после карантина

"Шахтер" разгромил скромного соперника в первом матче после карантина (5 новостей)

«Дончане встретились с Рухом»

В дебюте баталии команды обменялись голами - Брикнер открыл счет благодаря дальнему удару со штрафного низом (голкипер Трубин не спас коллектив в тривиальной ситуации), в следующей атаке Манор Соломон успешно провел добивание после удара Фернандо.

На 65-й минуте Марлос вывел вперед свой клуб ударом с пенальти. Впоследствии - после прострела Артема Бондаренко отличился Евгений Коноплянка, который добил мяч в пустую сетку ворот, находясь в метре от "рамки". Точку поставил Жуниор Мораес, который реализовал ассист от Марлоса - 4:1.

Как сообщалось ранее в УНН, чемпионат Мексики по футболу досрочно завершено без определе...

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Обозреватель Обозреватель  ·  24.05.20, 12:53 Поединок завершился с крупным счетом
Terrikon Terrikon  ·  24.05.20, 12:54 "Шахтер" перед возобновлением УПЛ наконец-то смог открыть игровую программу, организовав контрольный матч с "Рухом" (который на днях сыграл вничью с "Динамо"). Состав "горняков" на первый тайм был весьма…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.05.20, 12:56 Дончане встретились с "Рухом".
Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 13:00 Донецкий "Шахтер" провел первый контрольный матч после выхода из карантина. Под Киевом "горняки" играли против лидера Первой лиги "Руха" и добыли победу со счетом 4:1.
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