"Шахтер" разгромил скромного соперника в первом матче после карантина

Terrikon · 24.05.20, 12:54

"Шахтер" перед возобновлением УПЛ наконец-то смог открыть игровую программу, организовав контрольный матч с "Рухом" (который на днях сыграл вничью с "Динамо"). Состав "горняков" на первый тайм был весьма…