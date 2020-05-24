"Шахтер" разгромил скромного соперника в первом матче после карантина

В дебюте баталии команды обменялись голами - Брикнер открыл счет благодаря дальнему удару со штрафного низом (голкипер Трубин не спас коллектив в тривиальной ситуации), в следующей атаке Манор Соломон успешно провел добивание после удара Фернандо.На 65-й минуте Марлос вывел вперед свой клуб ударом с пенальти. Впоследствии - после прострела Артема Бондаренко отличился Евгений Коноплянка, который добил мяч в пустую сетку ворот, находясь в метре от "рамки". Точку поставил Жуниор Мораес, который реализовал ассист от Марлоса - 4:1. Как сообщалось ранее в УНН, чемпионат Мексики по футболу досрочно завершено без определе...