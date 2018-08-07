"Шахтер" всегда будет украинским клубом, – Палкин резко ответил Хацкевичу

Александр Хацкевич Перед матчем в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2018/2019 против чешского клуба «Славия» белорусский наставник киевского «Динамо», Александр...
Обновлено в 14:56 Александр Хацкевич Перед матчем в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2018/2019 против чешского клуба «Славия» белорусский наставник киевского «Динамо», Александр...
Обновлено в 15:56 В донецком клубе отреагировали на слова главного тренера "Динамо" Хацкевича о том, что горняки - "больше не украинская, а бразильская команда".