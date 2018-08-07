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Спорт
Главред Главред · · Обновлено в 15:56
"Шахтер" всегда будет украинским клубом, – Палкин резко ответил Хацкевичу

"Шахтер" всегда будет украинским клубом, – Палкин резко ответил Хацкевичу (5 новостей)

«Сергей Палкин утверждает, что “Шахтер” был, есть и будет украинским клубом»

Александр Хацкевич Перед матчем в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2018/2019 против чешского клуба «Славия» белорусский наставник киевского «Динамо», Александр...

Обновлено в 14:56 Александр Хацкевич Перед матчем в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2018/2019 против чешского клуба «Славия» белорусский наставник киевского «Динамо», Александр...

Обновлено в 15:56 В донецком клубе отреагировали на слова главного тренера "Динамо" Хацкевича о том, что горняки - "больше не украинская, а бразильская команда".

ФОТО К НОВОСТИ: «"Шахтер" всегда будет украинским клубом, – Палкин резко ответил Хацкевичу»
Фото Палкин ответил на слова Хацкевича о "Шахтере"
Фото "Шахтер - не украинская команда". Хацкевич и Палкин устроили заочную перепалку о еврорейтингах
Фото Шахтер был, есть и будет украинским клубом - Палкин
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  07.08.18, 13:34 Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин отреагировал на высказывания главного тренер киевского "Динамо" Александра Хацкевича
Телеграф Телеграф  ·  07.08.18, 14:30 Сергей Палкин утверждает, что “Шахтер” был, есть и будет украинским клубом.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.08.18, 14:48 Александр Хацкевич на пресс-конференции "Динамо" перед матчем со "Славией" назвал "Шахтер" бразильской командой, а не на украинской. Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в Facebook…
Униан Униан  ·  07.08.18, 15:56 В донецком клубе отреагировали на слова главного тренера "Динамо" Хацкевича о том, что горняки - "больше не украинская, а бразильская команда".
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