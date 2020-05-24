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Сегодня Сегодня · · Обновлено в 11:07
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Шальке - Аугсбург: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги

Шальке - Аугсбург: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Бундеслиги (8 новостей и 1 видео)

«24 мая на базе в Святошино под Киевом проходит товарищеский матч между Шахтером и Рухом»

Постепенно спорт возвращается после длительной вынужденной паузы - играется уже второй "карантинный" тур в Германии, а UFC провел три вечера смешанных единоборств. В скором времени случится это и в Украине – рестарт футбольной Премьер-лиги, ориентировочно, состоится 6 июня. А сегодня - битва лидеров Премьер-лиги и Первой лиги - "Шахтер" vs "Рух", первый спарринг для "горняков" за два с половиной месяца.

Двумя днями ранее "Рух" в Киеве дал бой "Динамо", матч завершился безголевой ничьей - 0:0. Сегодняшний матч пройдет на территории тренировочного комплекса в Святошино и начнется в 11:00. Поединок в прямом эфире покажет канал Shakhtar TV, а также его можно смотреть онлайн в этой новости.

Трансляция матча "Шахтер" - "Рух":

Ранее стало известно, что возобновление чемпионата Украины перенесли на неделю вперед. Изначально футбол должен был вернуться 30 мая, но теперь планируют возобновить Премьер-лигу 6 июня.

Обновлено в 10:55 Чемпион Украины проведет первый после смягчения карантина спарринг в день 84-летия клуба

Обновлено в 11:07 "РБ Лейпциг", одно время лидировавший в турнирной таблице чемпионата Германии, неудачно вышел с карантина, неожиданно потеряв очки в домашнем матче с "Фрайбургом"

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Terrikon Terrikon  ·  24.05.20, 08:27 "Шахтер" начинает игровую часть подготовки к очередной части сезона, которая была отложена из-за пандемии коронавируса.
Terrikon Terrikon  ·  24.05.20, 09:48 Безвыигрышная серия "Шальке" насчитывает уже восемь матчей, что, конечно же, разочаровывает болельщиков команды из Гельзенкирхена
Terrikon Terrikon  ·  24.05.20, 10:00 "Шахтер" начинает игровую часть подготовки к очередной части сезона, которая была отложена из-за пандемии коронавируса.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  24.05.20, 10:40 Донецкий "Шахтер" 24 мая проведет первый матч после паузы, вызванной карантином. Чемпионы Украины в товарищеском матче сыграют против львовского "Руха". Поединок "Шахтер" – "Рух" состоится в Киеве на…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  24.05.20, 10:50 24 мая на базе в Святошино под Киевом проходит товарищеский матч между "Шахтером" и "Рухом".
Факты Факты  ·  24.05.20, 10:55 Чемпион Украины проведет первый после смягчения карантина спарринг в день 84-летия клуба
Terrikon Terrikon  ·  24.05.20, 11:07 "РБ Лейпциг", одно время лидировавший в турнирной таблице чемпионата Германии, неудачно вышел с карантина, неожиданно потеряв очки в домашнем матче с "Фрайбургом"
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