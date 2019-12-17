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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 15:59
· Убийство
Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты/В 16 лет звезда пережила ужасную семейную трагедию

Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты/В 16 лет звезда пережила ужасную семейную трагедию (6 новостей)

«Актриса вспомнила инцидент 1991 года»

Голливудская актриса Шарлиз Терон ошарашила поклонников рассказом о смерти своего отца. Знаменитость откровенно призналась, что ее мама убила мужа в целях самообороны. На время его смерти Шарлиз было 15 лет.

Как сообщает People, воспоминаниями актриса поделилась во время общения с журналистами в рамках презентации фильм "Секс-бомба". Произошло это в Нью-Йорке, когда пресса поинтересовалась у Шарлиз Терон, какие у нее планы на будущее и какие личные драмы помогли ей мастерски сыграть роль жертвы секс-скандала.

Актриса призналась, что в 15 лет потеряла отца. Его смерть стала настоящим облегчением для всей семьи, ведь мужчина имел алкогольную зависимость и превращал жизнь своих родных в ад. В один из вечеров ее мама Герда была вынуждена убить мужа, чтобы защитить себя и Шарлиз Терон.

"Мой отец был больным человеком. Он был алкоголиком всю мою жизнь – я не знала его другим. Это была довольно безнадежная ситуация, в которой застряла наша семья. Каждый день непредсказуем, когда ты живешь с алкоголиком, и это чувство остается с тобой внутри на всю жизнь. Я думаю, что наша семья была не совсем здоровой. Конечно, все это сказалось на нас, оставило свои следы в наших душах. Я бы хотела, чтобы то, что произошло той ночью, никогда бы не произошло", – вспомнила Шарлиз Терон.

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Шарлиз Терон с мамой Гердой / The Daily Mail

Кроме этого, актриса рассказала, что именно случилось той ночью. Шарлиз Терон призналась, что пьяный отец пришел домой с пистолетом и пытался убить ее маму. Они решили спрятаться в комнате актрисы и подождать, когда мужчина успокоится и пойдет спать. Однако отец Шарлиз начал стрелять в дверь, потому Герде не оставалось выбора.

Мой отец был настолько пьян, что едва держался на ногах, когда зашел в дом с пистолетом. Моя мама и я были в моей спальне и жались к двери. Он просто выстрелил в дверь три раза. Ни одна из этих пуль не попала в нас, и это просто чудо. Но в целях самообороны моя мама решила устранить эту угрозу, – добавила она.

В конце интервью Шарлиз Терон заявила, что никогда не стеснялась этого эпизода своей жизни. Маму она считает героиней, которая преданно защищала своего ребенка. Актриса призналась, что ее история может вдохновить других женщин не замалчивать насилие в семье и уходить от обидчика до того, как тот захочет совершить расправу.

"Это насилие в семье, и я разделяю эту историю, эту судьбу со многими людьми. Мне не стыдно об этом говорить, потому что я думаю, что чем больше мы говорим об этих вещах, тем больше понимаем, что мы не одиноки. Я думаю, для меня это всегда была история о том, что это значит – вырасти и жить рядом с человеком, который страдает от зависимости, и какие последствия это может иметь", – пояснила Шарлиз Терон.

Обновлено в 15:17 Голливудская актриса Шарлиз Терон ошарашила поклонников рассказом о смерти своего отца.

Обновлено в 15:59 Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон в откровенном интервью раскрыла подробности семейной тайны об убийстве.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты/В 16 лет звезда пережила ужасную семейную трагедию»
Фото Шарлиз Терон рассказала, как ее мать убила отца ради самозащиты/В 16 лет звезда пережила ужасную семейную трагедию
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Апостроф Апостроф  ·  17.12.19, 11:37 Шарлиз Терон в откровенном интервью NPR рассказала о том, как росла в нездоровой семье с отцом-алкоголиком. 44-летняя актриса не стала скрывать, что в 1991 году ее мать убила отца в акте самообороны.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.12.19, 11:49 Тогда актрисе было 15 лет.
ТСН ТСН  ·  17.12.19, 11:55 Актриса вспомнила инцидент 1991 года.
Телеграф Телеграф  ·  17.12.19, 15:17 Голливудская актриса Шарлиз Терон ошарашила поклонников рассказом о смерти своего отца.
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MIGnews MIGnews  ·  17.12.19, 15:59 Знаменитая голливудская актриса Шарлиз Терон в откровенном интервью раскрыла подробности семейной тайны об убийстве.
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