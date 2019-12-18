Шарлиз Терон рассказала о ночи, когда ее мать убила отца

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Шарлиз Терон стала гостьей популярного ток-шоу "Позднее шоу со Стивеном Кольбером". На съемки она пришла в очередном стильном образе: белоснежное платье в бельевом стиле с кружевом по краю от Burberry, удлиненный жакет, а завершили образ серебристые лодочки, минималистичные серьги и подвеска с кулоном.

Актриса опубликовала несколько снимков из гримерки, где делает удивленное лицо. "Когда моя команда говорит мне "вести себя естественно". Спасибо за веселые посиделки", – написала Терон под фото. Фолловеры отметили, что она выглядит просто потрясающе, похвалили ее натуральную красоту и чувство юмора. А также возмутились, как такая красавица может быть одна.

Шарлиз Терон выглядит очаровательно (фото: instagram.com/charlizeafrica)

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К слову, об одиночестве. В одном из недавних интервью Шарлиз призналась, что работа для нее сейчас стоит на первом месте. Также знаменитая актриса ответила на вопрос, который занимает всех уже давно – как она относится к тому, что ее ребенок хочет сменить пол.

Шарлиз Терон с детьми (фото: принтскрин instagram.com/cabanasbeats)