Шел сам домой... Бомж изнасиловал и убил 12-летнего мальчика

17 мая около полуночи на линию "102" поступило сообщение. Пропал 12-летний мальчик. Бабушка ребенка сообщила, что внук около 13:00 16 мая ушел гулять и все еще не вернулся. Около 19:00 ему звонили и он сказал что идет домой через территорию больницы. Но через час он уже не отвечал на звонки. Полиция направила все силы на поиски ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области. Оказалось, что мальчика видели на остановке "Ксеньевка" с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения подтвердили этот факт. Патрульные приехали на территорию больницы и начали обследование. Полицейские нашли заброшенное здание, а в нем - бездомного. Он сообщил, что слышал, как кто-то бегал по зданию и был слышен детский голос. Неподалеку от заброшенного здания увидели самодельную хижину, в которой лежал неизвестный. Полицейские попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел, то на его лице инспекторы увидели кровь. На все вопросы мужчина ответил, что не виде...