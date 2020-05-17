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Шел сам домой... Бомж изнасиловал и убил 12-летнего мальчика

Шел сам домой... Бомж изнасиловал и убил 12-летнего мальчика (3 новости)

«В Днепре на территории больницы нашли мертвое тело 12-летнего мальчика»

17 мая около полуночи на линию "102" поступило сообщение. Пропал 12-летний мальчик. Бабушка ребенка сообщила, что внук около 13:00 16 мая ушел гулять и все еще не вернулся. Около 19:00 ему звонили и он сказал что идет домой через территорию больницы. Но через час он уже не отвечал на звонки. Полиция направила все силы на поиски ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Днепропетровской области. Оказалось, что мальчика видели на остановке "Ксеньевка" с неизвестным мужчиной. Камеры видеонаблюдения подтвердили этот факт. Патрульные приехали на территорию больницы и начали обследование. Полицейские нашли заброшенное здание, а в нем - бездомного. Он сообщил, что слышал, как кто-то бегал по зданию и был слышен детский голос. Неподалеку от заброшенного здания увидели самодельную хижину, в которой лежал неизвестный. Полицейские попросили мужчину выйти к ним. Когда тот вышел, то на его лице инспекторы увидели кровь. На все вопросы мужчина ответил, что не виде...

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Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  17.05.20, 11:56 В Днепре ужасающей смертью погиб 12-летний мальчик. Об исчезновении ребенка в полицию в ночь с 16 на 17 мая сообщила его б...
MIGnews MIGnews  ·  17.05.20, 16:19 В Днепре на территории больницы нашли мертвое тело 12-летнего мальчика.
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