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Шесть областей не готовы к смягчению карантина: список (4 новости) «По состоянию на воскресенье, 24 мая, девять областей Украины не готовы ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с…»

К смягчению карантинных мероприятий в стране не готовы шесть областей - Черниговская, Ровенская, Львовская, Закарпатская, Волынская и Киевская области. В этих регионах пока фиксируют большое количество новых заражений коронавирусом.

"Эти регионы не отвечают критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантина на нынешнем этапе", - сообщает пресс служба президента.

В других областях были разрешены определенные смягчения. В то же время или ослаблять карантинные мероприятия местная власть сама должна решить, учитывая ситуацию с заболеваемостью.

Что разрешено к восстановлению во время адаптивного карантина:

- движение общественного транспорта;

- детские сады;

- спортивные мероприятия без зрителей с участием не более 50 человек;

- религиозные мероприятия с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания;

- гостиницы, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон.

Все это местные власти могут позволить восстановить, если гарантирует соблюдение мер безопасности.

Выздоровели - 2112 185. Всего в мире 5311634 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Больше всего смертей зафиксировано в США - 97 087 человек, Великобритании - 36 757, в Италии - 32 735, Испании - 28 678, Франции - 28 218 и в Бразилии - 22 013. В Китае в целом - 4638.