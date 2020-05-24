Шесть областей не готовы к смягчению карантина: список

К смягчению карантинных мероприятий в стране не готовы шесть областей - Черниговская, Ровенская, Львовская, Закарпатская, Волынская и Киевская области. В этих регионах пока фиксируют большое количество новых заражений коронавирусом.
"Эти регионы не отвечают критериям по показателям заболеваемости, заполненности коек в больницах и количества тестов, которые позволили бы перейти к адаптивному карантина на нынешнем этапе", - сообщает пресс служба президента.
В других областях были разрешены определенные смягчения. В то же время или ослаблять карантинные мероприятия местная власть сама должна решить, учитывая ситуацию с заболеваемостью.
Что разрешено к восстановлению во время адаптивного карантина:
- движение общественного транспорта;
- детские сады;
- спортивные мероприятия без зрителей с участием не более 50 человек;
- религиозные мероприятия с участием не более одного человека на 10 кв. м площади здания;
- гостиницы, кроме функционирования в них ресторанов и спа-зон.
Все это местные власти могут позволить восстановить, если гарантирует соблюдение мер безопасности.
Выздоровели - 2112 185. Всего в мире 5311634 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Больше всего смертей зафиксировано в США - 97 087 человек, Великобритании - 36 757, в Италии - 32 735, Испании - 28 678, Франции - 28 218 и в Бразилии - 22 013. В Китае в целом - 4638.