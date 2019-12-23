Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление

На государственном предприятии "Львовуголь" выключено поставки электроэнергии за долги.

"В полночь с 22 на 23 декабря, несмотря на все договоренности с поставщиком, выключено электроэнергию на всех 6 шахтах ГП" Львовуголь ", - сообщает пресс служба предприятия.

Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопления. К моменту обесточивание работники были выведены на поверхность шахты.

"ГП "Львовуголь" на сегодняшний день не получило средств за отгруженный уголь: 113 млн грн с ГП "Держвуглепостач", 92 млн грн с ОАО "Центрэнерго" и 4 млн 743 тыс грн -"Калушская" ТЭЦ. Поэтому рассчитаться наперед за электроэнергию не может - нет достаточных оборотных средств", - добавили в пресс служба.

В Киеве с 1 марта снова подорожает электроэнергия

Сообщается, что последствиями этого могут стать уничтожение предприятий и экологическая катастрофа в регионе.

На 6 шахтах Львовщины правоохранители провели спецоперацию и обыскали предприятия. Следствие рассматривает версию, что несколько руководителей шахт одного из госпредприятий не по назначению использовали труд подчиненных.