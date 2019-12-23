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Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление

Шесть шахт "Львовуголь" остались без электроэнергии, идет затопление (3 новости)

«Этой ночью произошло обесточивание шахт ГП Львовуголь, началось затопление»

На государственном предприятии "Львовуголь" выключено поставки электроэнергии за долги.

"В полночь с 22 на 23 декабря, несмотря на все договоренности с поставщиком, выключено электроэнергию на всех 6 шахтах ГП" Львовуголь ", - сообщает пресс служба предприятия.

Обесточены подъемы, водоотливы, вентиляторы главного проветривания. На всех 6 шахтах утрачен контроль за рудничной атмосферой, идет затопления. К моменту обесточивание работники были выведены на поверхность шахты.

"ГП "Львовуголь" на сегодняшний день не получило средств за отгруженный уголь: 113 млн грн с ГП "Держвуглепостач", 92 млн грн с ОАО "Центрэнерго" и 4 млн 743 тыс грн -"Калушская" ТЭЦ. Поэтому рассчитаться наперед за электроэнергию не может - нет достаточных оборотных средств", - добавили в пресс служба.

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Сообщается, что последствиями этого могут стать уничтожение предприятий и экологическая катастрофа в регионе.

На 6 шахтах Львовщины правоохранители провели спецоперацию и обыскали предприятия. Следствие рассматривает версию, что несколько руководителей шахт одного из госпредприятий не по назначению использовали труд подчиненных.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  23.12.19, 10:10 Председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что на всех шести шахтах ГП "Львовуголь" произошло обесточивание.
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 10:45 Этой ночью произошло обесточивание шахт ГП "Львовуголь", началось затопление.
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