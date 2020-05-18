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Шесть стран сделали совместное заявление к годовщине депортации крымскотатарского народа

Шесть стран сделали совместное заявление к годовщине депортации крымскотатарского народа (3 новости)

«76 лет назад, 18 мая 1944 года советскими карательными органами осуществлена преступная депортация крымскотатарского народа с территории его исторического проживания…»

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши выразили поддержку крымскотатарскому народу в его борьбе за свои права и отметили незыблемости суверенитета, территориальной целостности в международно признанных границах и политической независимости Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств шести стран в 76-й годовщины депортации крымскотатарского народа, передает Укринформ.

Дипломаты отметили, что трагедия крымскотатарского народа, которая произошла 18 мая 1944, когда советскими карательными органами осуществлено преступной депортации крымскотатарского народа с территории его исторического проживания - Крым, повторилась в 2014 году, когда Российская Федерация захватила и незаконно попыталась аннексировать Крым, который является неотъемлемой емкой частью Украины.

Главы МИД Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши отметили, что не случайно Россия, глорифицирует сталинский тоталитарный режим...

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УНН УНН  ·  18.05.20, 10:30 "76 лет назад, 18 мая 1944 года советскими карательными органами осуществлена преступная депортация крымскотатарского народа с территории его исторического проживания - Крыма - в отдаленные районы Узбекистана,…
РБК Украина РБК Украина  ·  18.05.20, 10:54 Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы и Польши опубликовали совместное заявление к 76-й годовщине депортации крымскотатарского народа. Они заявили, что трагедия крымскотатарского…
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