Шевченко трогательно поддержал легендарного Касильяса, который перенес инфаркт

В "Порту" подтвердили, что 37-летний голкипер команды Икер Касильяс перенес сердечный приступ В клубе сообщили, что жизни легендарного вратаря ничего не угрожает: "Касильяс находится в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена", сообщает "Сегодня". Испанцу была сделана операция. Из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока. Касильяс перешел в "Порту" летом 2015 года из "Реала", в первой команде которого он провел 16 лет. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2020 года, но, по согласованию сторон, соглашение может быть продлено еще на один сезон. Касильяс – самый титулованный из ныне играющих вратарей. В его активе – три выигрыша ЛЧ, два титула чемпиона Европы и один – чемпиона мира. Фото: twitter.com/IkerCasillas