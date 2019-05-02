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Шевченко трогательно поддержал легендарного Касильяса, который перенес инфаркт

Шевченко трогательно поддержал легендарного Касильяса, который перенес инфаркт (4 новости)

«Наставник сборной Украины назвал легендарного голкипера своим другом»

В "Порту" подтвердили, что 37-летний голкипер команды Икер Касильяс перенес сердечный приступ В клубе сообщили, что жизни легендарного вратаря ничего не угрожает: "Касильяс находится в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена", сообщает "Сегодня". Испанцу была сделана операция. Из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока. Касильяс перешел в "Порту" летом 2015 года из "Реала", в первой команде которого он провел 16 лет. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с "драконами" рассчитан до лета 2020 года, но, по согласованию сторон, соглашение может быть продлено еще на один сезон. Касильяс – самый титулованный из ныне играющих вратарей. В его активе – три выигрыша ЛЧ, два титула чемпиона Европы и один – чемпиона мира. Фото: twitter.com/IkerCasillas

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  02.05.19, 08:00 Вратарь португальского "Порту" Икер Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа. 37-летнему испанцу стало плохо после утренней тренировки 1-го мая. Его сразу же доставили в больницу Порту.…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.05.19, 10:12 Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко поддержал вратаря португальского "Порту" Икера Касильяса, который 1 мая перенес сердечный приступ. Андрей Шевченко в своем Twitter написал слова…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.05.19, 11:20 Наставник сборной Украины назвал легендарного голкипера своим другом.
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