Шевченко вызвал на июньский сбор 11 легионеров

Стал известен список футболистов из зарубежных чемпионатов, которые получили вызов в сборную Украины на ближайшие матчи Главный тренер сборной Андрей Шевченко вновь не вызвал в сборную защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, сообщает "УНИАН". Вызов получил вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который не выходил на поле с осени и продолжает восстанавливаться после травмы. Травмирован на данный момент полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка. В сборную не вызван голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, который поможет сборной Украины U-20 на ЧМ-2019. Всего вызов в сборную получили одиннадцать легионеров: Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все - "Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Эдуард Соболь ("Яблонец"), Артем Кравец ("Кайсериспор") и Василий Кравец ("Леганес"). Фото: ФФУ