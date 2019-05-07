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Шевченко вызвал на июньский сбор 11 легионеров

Шевченко вызвал на июньский сбор 11 легионеров (5 новостей)

«Всего из иностранных чемпионатов было вызвано 11 игроков»

Стал известен список футболистов из зарубежных чемпионатов, которые получили вызов в сборную Украины на ближайшие матчи Главный тренер сборной Андрей Шевченко вновь не вызвал в сборную защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, сообщает "УНИАН". Вызов получил вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который не выходил на поле с осени и продолжает восстанавливаться после травмы. Травмирован на данный момент полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка. В сборную не вызван голкипер "Леганеса" Андрей Лунин, который поможет сборной Украины U-20 на ЧМ-2019. Всего вызов в сборную получили одиннадцать легионеров: Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук, Игорь Пластун, Роман Безус (все - "Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Эдуард Соболь ("Яблонец"), Артем Кравец ("Кайсериспор") и Василий Кравец ("Леганес"). Фото: ФФУ

ФОТО К НОВОСТИ: «Шевченко вызвал на июньский сбор 11 легионеров»
Фото С Ярмоленко и без Ракицкого. Шевченко назвал список "легионеров" на ближайший тренировочный сбор
Фото Шевченко вызвал на июньский сбор 11 легионеров
Фото Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Фото Шевченко вызвал в сборную одиннадцать легионеров
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ТСН ТСН  ·  07.05.19, 11:27 Всего из иностранных чемпионатов было вызвано 11 игроков.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.05.19, 11:51 Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился со списком легионеров на ближайший тренировочный сбор, сообщается на сайте ФФУ. Так в список игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах попали…
Телеграф Телеграф  ·  07.05.19, 12:20 Андрей Ярмоленко вернется в расположение сборной после долгого восстановления.
Факты Факты  ·  07.05.19, 12:38 На поединки с Сербией и Люксембургом вызваны 11 футболистов из иностранных клубов
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