Шмигаль звільнив керівника Держгеокадастру

Кабинет министров уволил руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Об этом говорится в распоряжении Кабмина. "Освободить Башлыка Дениса Александровича от должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 "Закона Украины" О государственной службе", – сказано в документе. Управлять Госгеокадастром временно будет его первая заместительница Юлия Мороз. Денис Башлык был назначен на эту должность в ноябре 2019 года. До назначения он занимал должность директора департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра. Его уволили в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе", которая позволяет менять руководителей госорганов в течение четырех месяцев после смены Кабмина. Как ранее сообщал Фокус: 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохоз на...