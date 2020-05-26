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Шмигаль звільнив керівника Держгеокадастру

Шмигаль звільнив керівника Держгеокадастру (3 новости)

«Башлика було призначено за часів уряду Гончарука»

Кабинет министров уволил руководителя Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Дениса Башлыка. Об этом говорится в распоряжении Кабмина. "Освободить Башлыка Дениса Александровича от должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87 "Закона Украины" О государственной службе", – сказано в документе. Управлять Госгеокадастром временно будет его первая заместительница Юлия Мороз. Денис Башлык был назначен на эту должность в ноябре 2019 года. До назначения он занимал должность директора департамента международного сотрудничества и рынка земель Госгеокадастра. Его уволили в соответствии с частью 1 статьи 87-1 Закона Украины "О государственной службе", которая позволяет менять руководителей госорганов в течение четырех месяцев после смены Кабмина. Как ранее сообщал Фокус: 28 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохоз на...

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Главком Главком  ·  26.05.20, 12:08 Башлика було призначено за часів уряду Гончарука
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.05.20, 13:03 Кабінет міністрів України звільнив Дениса Башлика з посади голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру. Керувати службою буде виконуючий обов'язки голови
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