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Капитал Капитал · · Обновлено в 12:03
Шмыгаль надеется через год запустить фондовый рынок в Украине

Шмыгаль надеется через год запустить фондовый рынок в Украине (9 новостей)

«Такие надежды выразил премьер Денис Шмыгаль»

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил о начавшихся консультациях со специалистами о создании фондового рынка в Украине. «Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка», — цитирует пресс-служба правительства слова премьера со встречи с Американской торговой палатой (ACC), прошедшей 24 сентября. Шмыгаль не уточнил других деталей, но выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу. Премьер второй раз за месяц отметил, что отсутствие работающего фондового рынка спустя почти 30 лет независимости Украины является преступлением, а выгоды от работы фондового рынка можно увидеть на примере соседних стран. ...

Обновлено в 11:33 Заявление о создании фондового рынка Шмыгаль сделал во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине.

Обновлено в 12:03 Премьер выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шмыгаль надеется через год запустить фондовый рынок в Украине»
Фото Шмыгаль надеется через год запустить фондовый рынок в Украине
Фото Премьер Украины намерен за год выйти на создание фондового рынка
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Фото Шмыгаль анонсировал образование фондового рынка в Украине
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Униан Униан  ·  25.09.20, 09:12 Кабинет министров начал консультации со специалистами по данному вопросу.
ForUm ForUm  ·  25.09.20, 09:36 Кабинет Министров планирует через год создать фондовый рынок в Украине.  Об этом на встрече с Американской торговой палатой заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщили ForUm’у в…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.09.20, 10:19 Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил о начавшихся консультациях со специалистами о создании фондового рынка в Украине.
ТСН ТСН  ·  25.09.20, 10:57 Такие надежды выразил премьер Денис Шмыгаль.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  25.09.20, 11:19 Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будет создан фондовый рынок. По его словам, уже начались консультации со специалистами по созданию.Об этом сообщает правительственный портал.Соответствующее…
Голос.UA Голос.UA  ·  25.09.20, 11:20 Кабинет министров начал консультации со специалистами по вопросу создания фондового рынка в Украине и через год начнет реализовывать эту идею. Об этом на встрече с Американской торговой палатой сообщил…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  25.09.20, 11:33 В Украине создадут фондовый рынок, по этому поводу уже начались консультации со специалистами. Эту информацию сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал в пятницу,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.09.20, 12:03 В Украине начались консультации со специалистами по созданию фондового рынка. Зачем Украине фондовый рынок и когда его могут создать, читайте на Финансы 24. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил…
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