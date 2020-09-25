Шмыгаль надеется через год запустить фондовый рынок в Украине

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил о начавшихся консультациях со специалистами о создании фондового рынка в Украине. «Убежден, с привлечением международных экспертов мы разовьем эту тему и за год выйдем на создание фондового рынка», — цитирует пресс-служба правительства слова премьера со встречи с Американской торговой палатой (ACC), прошедшей 24 сентября. Шмыгаль не уточнил других деталей, но выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу. Премьер второй раз за месяц отметил, что отсутствие работающего фондового рынка спустя почти 30 лет независимости Украины является преступлением, а выгоды от работы фондового рынка можно увидеть на примере соседних стран. ...

Обновлено в 11:33 Заявление о создании фондового рынка Шмыгаль сделал во время встречи с Американской торговой палатой (ACC), которая объединяет крупнейших инвесторов и международные компании, работающие в Украине.

Обновлено в 12:03 Премьер выразил надежду, что представители АСС присоединятся к этому процессу.