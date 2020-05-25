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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 13:44
· Коронавирус
Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом

Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом (8 новостей)

«На закупки выделено около 3 миллиардов гривен»

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19. Так, под председательством главы правительства состоялось совещание по медицинским закупок, связанных с предотвращением распространения COVID-19 и предоставлением медицинских услуг больным коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должен быть локализация, то есть в первую очередь должны закупаться товары украинского производства. Он дал поручение Министерству экономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования. При этом все требования к производителям должны быть унифицированы

Глава Кабмина также дал протокольное поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

"Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Х...

Обновлено в 13:33 Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19

Обновлено в 13:44 Премьер-министр поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом»
Фото Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств для борьбы с коронавирусом
Фото Шмыгаль поручил создать 3-месячный запас средств борьбы с COVID-19
Фото Шмыгаль поручил создать в Украине трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19
Фото Шмыгаль поручил создать в Украине трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 11:09 Обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  25.05.20, 13:05 Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  25.05.20, 13:19 На закупки выделено около 3 миллиардов гривен.
Подробности Подробности  ·  25.05.20, 13:21 Шмыгаль подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должна быть локализация
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  25.05.20, 13:23 Также премьер поручил организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  25.05.20, 13:33 Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 13:44 Премьер-министр поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.
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