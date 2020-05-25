Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с коронавирусом

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19. Так, под председательством главы правительства состоялось совещание по медицинским закупок, связанных с предотвращением распространения COVID-19 и предоставлением медицинских услуг больным коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что приоритетом в госзакупках должен быть локализация, то есть в первую очередь должны закупаться товары украинского производства. Он дал поручение Министерству экономики предоставить перечень производителей средств индивидуальной защиты, лекарств, оборудования. При этом все требования к производителям должны быть унифицированы

Глава Кабмина также дал протокольное поручение организовать лаборатории, которые смогут сертифицировать средства индивидуальной защиты.

"Необходимо четко определить, что обеспеченность средствами индивидуальной защиты должна быть из расчета на три месяца. Х...

Обновлено в 13:33 Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів боротьби з COVID-19

Обновлено в 13:44 Премьер-министр поручил создать трехмесячный запас средств борьбы с COVID-19.