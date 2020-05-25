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Шмыгаль рассказал, как власти решат проблему с тестами на коронавирус

Шмыгаль рассказал, как власти решат проблему с тестами на коронавирус (3 новости)

«Руководитель Кабмина Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что власти страны в случае необходимости легко сможет увеличивать количество проводимых…»

Евгений Комаровский рассказал новые факты о коронавирусе, а также сообщил, имеет ли смысл доверять экспресс-тестам на COVID-19. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале. По мнению врача, есть реальные факторы, которые влияют на чувствительность теста. Прежде всего, его качество. Также немаловажна правильность забора материала. "Когда мы берем кровь, то тут никаких проблем нет, как правило. А вот когда мы берем мазок, то далеко не всегда удается правильно провести данную процедуру. Есть тесты, которые очень чувствительны", - отметил доктор. В мазок должны попасть клетки эпителия. Поскольку мазок надо взять очень глубоко, то тампон фактически царапает слизистую оболочку. А если вам не было больно - то и должного эффекта быть не может. "Далее мы должны понимать качество самого теста. К сожалению, сейчас огромное количество тест-систем, которые все вокруг начали делать, сплошное шарлатанство. Нам везут, мы доверяем и, руководствуясь отрицательным тестом, принимаем решение. Поэт...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Главред Главред  ·  25.05.20, 11:36 Руководитель Кабмина Украины, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что власти страны в случае необходимости легко сможет увеличивать количество проводимых тестов на коронавирус до 40 тысяч -50…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.05.20, 11:55 В Украине будут увеличивать количество тестов на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.Читайте нас в Telegram: проверенные факты,…
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