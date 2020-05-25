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Шмыгаль рассказал о своем "чайном кабинете" с вицепремьерами

Шмыгаль рассказал о своем "чайном кабинете" с вицепремьерами (3 новости)

«Премьер-министр Денис Шмыгаль ежедневно утром собирает в своем кабинете вицепремьеров, где они обсуждают насущные вопросы и пьют чай»

Вице-премьеры каждое утро собираются в кабинете премьер-министра Дениса Шмыгаля для обсуждения срочных вопросов и при этом пьют чай. Об этом сообщило издание Украинская правда со ссылкой на одного из участников совещаний. "Это такая ежедневная планерка. Он спрашивает, что там у нас, что в министерствах, которые мы курируем, какие новости, планы. А мы можем оперативно решить какие-то вопросы, требующие его внимания", - сказал собеседник издания. По его словам, в кабинете Шмыгаль за небольшим круглым столом собирает Вадима Пристайко, Михаила Федорова и Алексея Резникова, эту церемонию в правительстве в шутку называют чайным кабинетом. Сам Шмыгаль в интервью рассказал, что эта практика у него началась во Львове. "Это из моего предыдущего опыта работы в Львовской облгосадминистрации. Я когда туда пришел в 2009 году руководителем департамента экономики, у меня там было шесть заместителей. Опытные пожилые люди, и у них была традиция:...

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Страна.ua Страна.ua  ·  25.05.20, 08:21 ...
Украинская правда Украинская правда  ·  25.05.20, 11:25 Премьер-министр Денис Шмыгаль ежедневно утром собирает в своем кабинете вицепремьеров, где они обсуждают насущные вопросы и пьют чай.
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