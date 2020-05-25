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Шмыгаль спрогнозировал сроки введения накопительной пенсии

Шмыгаль спрогнозировал сроки введения накопительной пенсии (3 новости)

«Накопительный уровень пенсионной системы в Украине могут ввести до 2021 года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее рассказал, как власти решат…»

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Так, по словам премьера, введение накопительной пенсии неизбежно для Украины по причине демографической ситуации, поскольку сегодня мало детей и много людей продуктивного возраста. Уже через 15 лет может случится так, что на одного работающего будут приходиться два пенсионера.

Шмыгаль считает накопительную систему единственным путем для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса - сохранить адекватную нагрузку.

"Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но к 1 января 2021 это (накопительная пенсия, - ред.) вполне реально ввести", - подчеркнул глава Кабинета министров.

Премьер-министр также уточнил, что по одному из вариантов на накопительные пенсии будут идти 2% от нынешнего ЕСВ и 2% от налога на доходы физических лиц.

"Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн гривен", - добавил он.

Всего планируется три варианта - единоразовая выплата всей суммы накопленной пенсии, рассрочка выплат на 5-10 лет или пожизненное содержание с фиксированной суммой.

Так, сейчас в Украине действует солидарная государственная пенсионная система, которая предусматривает, что работающее поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию. При накопительной системе человек сам копит себе не пенсию, пока работает, делая отчисления с заработной платы. 

"Вести.ua" писали, что с 1 января 2020 года в Украине увеличился размер минимальной пенсии, теперь она составляет 1638 грн. Эта цифра заложена в госбюджете на текущий год. Так, с 1 января 2020 года минимальная пенсия будет составлять 1638 грн, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 грн. Таким образом, за год минимальная пенсия вырастет на 131 грн.

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Главред Главред  ·  25.05.20, 14:04 Накопительный уровень пенсионной системы в Украине могут ввести до 2021 года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее рассказал, как власти решат проблему с тестами на коронавирус. "Для...
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 19:08 Накопительная пенсия в Украине может появиться с 1 января 2021 года. По крайней мере, такие сроки не исключают в правительстве.Об это в интервью "Интерфакс-Украина" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.По…
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