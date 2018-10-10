  1. Главная
  2. Новости
  3. Шнуров опубликовал фото с гематомой под глазом
Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 19:31
Шнуров опубликовал фото с гематомой под глазом

Шнуров опубликовал фото с гематомой под глазом (5 новостей)

«Других подробностей инцидента Шнуров не разглашает»

Российский артист Сергей Шнуров, который является лидером группы Ленинград, опубликовал на своей Instagram-странице снимок с фингалом под глазом. Это фото появилось на его странице после того, как были удалены все остальные посты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком, Кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка». Он - «где фотки, в Инсте, сука? Где стихи? Их нету! Будет, блядь, тебе наука! » И ебнул по еблету. Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно, Пострадавший очень сильно, Даже вероломно.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 10 Окт 2018 в 2:47 PDT

К фотографии артист добавил стих, посвященный возмущенному поклоннику. Судя по содержанию стиха, именно от рук поклонника Шнуров заработал фингал.

"Нафтогаз" удержал $9 млн переплат "Газпрома" за транзит…

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров был замечен с новой девушкой в свете. Этот выход с новой спутницей стал для него первым после развода с супругой Матильдой.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Обновлено в 17:22 Матильда Шнурова ответила на вопросы поклонников о разводе с солистом группы Ленинград, музыкантом Сергеем Шнуровым.

Обновлено в 19:31 Других подробностей инцидента Шнуров не разглашает.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шнуров опубликовал фото с гематомой под глазом»
Фото Шнуров опубликовал фото с гематомой под глазом
Фото Сергей Шнуров получил в глаз от подписчика, опубликовано фото
Фото Шнуров показал фингал под глазом от рук фаната
Фото Я грущу. Матильда Шнурова поделилась эмоциями после развода с солистом группы Ленинград
Фото Избили?: лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ворвался обратно в Instagram, сияя фингалом
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Гордон Гордон  ·  10.10.18, 13:10 Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров обнародовал в микроблоге стихотворение об общении с подписчиком и заявил, что тот ударил его.Фронтмен российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров обнародовал…
Главред Главред  ·  10.10.18, 15:23 Сергей Шнуров сообщил, что его ударил подписчик / instagram.com/shnurovs Известный российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Интернете пожаловался, что получил в...
Новое Время Новое Время  ·  10.10.18, 17:22 Матильда Шнурова ответила на вопросы поклонников о разводе с солистом группы Ленинград, музыкантом Сергеем Шнуровым.
Униан Униан  ·  10.10.18, 19:31 Других подробностей инцидента Шнуров не разглашает.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стало известно имя возможного сменщика Маска на посту главы совета директоров Tesla

Стало известно имя возможного сменщика Маска на посту главы совета…
Меркель о переговорах по Brexit: Дьявол кроется в деталях

Меркель о переговорах по Brexit: Дьявол кроется в деталях
В Черновцах банда жестоких грабителей с битами сопротивлялась КОРДу при задержании

В Черновцах банда жестоких грабителей с битами сопротивлялась КОРДу при…
Пожар в Ичне ликвидирован

Пожар в Ичне ликвидирован
Беспощадная современная мода: Одежда, над которой хочется и плакать и смеяться

Беспощадная современная мода: Одежда, над которой хочется и плакать и…
Жена Леннона записала кавер на его знаменитую песню Imagine

Жена Леннона записала кавер на его знаменитую песню Imagine
В Европарламенте проголосовали за запрет одноразовой пластиковой посуды в ЕС

В Европарламенте проголосовали за запрет одноразовой пластиковой посуды в ЕС
ЧП под Ичней: пожар ликвидирован в полном объеме

ЧП под Ичней: пожар ликвидирован в полном объеме
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.