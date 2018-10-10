Шнуров опубликовал фото с гематомой под глазом (5 новостей) «Других подробностей инцидента Шнуров не разглашает»

Российский артист Сергей Шнуров, который является лидером группы Ленинград, опубликовал на своей Instagram-странице снимок с фингалом под глазом. Это фото появилось на его странице после того, как были удалены все остальные посты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком, Кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка». Он - «где фотки, в Инсте, сука? Где стихи? Их нету! Будет, блядь, тебе наука! » И ебнул по еблету. Так, вот, с помощью насилья, Я вернулся в лоно, Пострадавший очень сильно, Даже вероломно.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 10 Окт 2018 в 2:47 PDT

К фотографии артист добавил стих, посвященный возмущенному поклоннику. Судя по содержанию стиха, именно от рук поклонника Шнуров заработал фингал.

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Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров был замечен с новой девушкой в свете. Этот выход с новой спутницей стал для него первым после развода с супругой Матильдой.

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Обновлено в 17:22 Матильда Шнурова ответила на вопросы поклонников о разводе с солистом группы Ленинград, музыкантом Сергеем Шнуровым.

Обновлено в 19:31 Других подробностей инцидента Шнуров не разглашает.