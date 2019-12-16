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Шокин был дважды отправлен и едва не умер – Джулиани

Шокин был дважды отправлен и едва не умер – Джулиани (5 новостей)

«Адвокат Трампа сделал важное заявление»

Экс-генпрокурор Виктор Шокин якобы был дважды отравлен, поскольку владеет информацией об отмывании денег экс-вице президентом США Джозефом Байденом и его сыном Хантером через компанию Burisma. Об этом адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани написал в Twitter.

"У Шокина есть документы, доказывающие отмывание денег Байденами и Burisma. Был уволен из-за угрозы вице-президента США Байдена не выделить $1 млрд жизненно важной помощи. Медицинские записи Шокина свидетельствуют: он был отравлен, дважды доведен до смерти, однако выздоровел. Если это станет известно, то в Украине полетит очень много голов", - сообщил Джулиани.

Ранее Джулиани заявил, что он собрал данные свидетелей и документы, которые якобы раскрывают "правду об импичменте" и свидетельствуют о том, что Трамп не совершал никаких правонарушений. 

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Адвокат лидера США утверждает, что его данные свидетельствуют о том, что "в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании". По его мнению, импичмент - прикрытие для демократов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шокин был дважды отправлен и едва не умер – Джулиани»
Фото Шокина пытались дважды отравить, он еле выжил – Джулиани
Фото Джулиани: Экс-генпрокурора Украины дважды пытались отравить, он едва не умер
Фото Шокин был дважды отправлен и едва не умер – Джулиани
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