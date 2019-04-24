Шотландия хочет провести новый референдум о независимости до 2021 года

Стерджен выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости провести новый референдум о независимости от Великобритании. Об этом сообщает "Радио Свобода". Референдум должен быть проведен до окончания полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, заявила первый министр, выступая в парламенте 24 апреля. "Мы в скором времени разработаем законодательство для установления правил для любого референдума", - заявила Стерджен. Она выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года. Предварительное голосование о независимости в Шотландии состоялось в сентябре 2014 года. Тогда около 55% шотландцев предпочли остаться в составе Соединенного Королевства. Через два года большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском союзе. Как сообщали "Комментарии" , Европейский Союз и Великобритания приближаются к отдельному заявлению, в котором ЕС подчеркнет временный характер так называемого "бэкстопа" для ирландской границы. ЕС настаивает на том, что соглашение о выходе, условия которой были согласованы в прошлом году, не может быть пересмотрено, кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон исключил пересмотр Евросоюзом соглашения о Brexit.