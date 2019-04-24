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Шотландия хочет провести новый референдум о независимости до 2021 года

Шотландия хочет провести новый референдум о независимости до 2021 года (4 новости)

«На первом референдуме 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании, в то же время 62% — выступили против Brexit»

Стерджен выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости провести новый референдум о независимости от Великобритании. Об этом сообщает "Радио Свобода". Референдум должен быть проведен до окончания полномочий действующего шотландского правительства в 2021 году, заявила первый министр, выступая в парламенте 24 апреля. "Мы в скором времени разработаем законодательство для установления правил для любого референдума", - заявила Стерджен. Она выразила надежду, что закон о референдуме будет принят до конца этого года. Предварительное голосование о независимости в Шотландии состоялось в сентябре 2014 года. Тогда около 55% шотландцев предпочли остаться в составе Соединенного Королевства. Через два года большинство шотландцев проголосовали за то, чтобы остаться в Европейском союзе. Как сообщали "Комментарии" , Европейский Союз и Великобритания приближаются к отдельному заявлению, в котором ЕС подчеркнет временный характер так называемого "бэкстопа" для ирландской границы. ЕС настаивает на том, что соглашение о выходе, условия которой были согласованы в прошлом году, не может быть пересмотрено, кроме того, президент Франции Эмманюэль Макрон исключил пересмотр Евросоюзом соглашения о Brexit.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.04.19, 18:58 На первом референдуме 55% шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании, в то же время 62% — выступили против Brexit.
Фокус Фокус  ·  24.04.19, 19:31 В случае выхода Великобритании из ЕС в Шотландии проведут второй референдум о независимости до 2021 года Об этом сообщил первый министр страны Никола Стерджен, пишет "Европейская правда" со ссылкой…
РБК Украина РБК Украина  ·  24.04.19, 20:26 Глава правительства Шотландии Никола Стерджен заявила о необходимости провести новый референдум о независимости от Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".Референдум…
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