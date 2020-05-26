Шоумен Владимир Остапчук намекнул на помолвку с новой возлюбленной (4 новости и 1 видео) «Шоумен поделился видео, которым заинтриговал поклонников»

Украинский шоумен Владимир Остапчук снял новую возлюбленную, нотариуса Кристину Горняк, демонстрирующую кольцо на безымянном пальце.Украинский шоумен Владимир Остапчук в Stories Instagram разместил видео, в котором его новая пассия, нотариус Кристина Горняк показывает кольцо.

"Крис, что, правда? Да? А что ты сказала?" спрашивает он. Ролик шоумен сопроводл плашкой с текстом "Что же она сказала" и вариантами ответа "Да" и "Нет".

Ролик сохранили на YouTube-канале "Обозреватель".

Остапчук в своем микроблоге показал совместное фото с новой пассией, официально подтвердив отношения.

О том, что вероятной пассией шоумена может быть "танцующий нотариус" Кристина, стало известно в начале февраля.

В официальном браке Остапчук со своей супругой, Войченко, прожил 12 лет. На развод он подал сам.

Войченко заявила, что причиной развода стали измены Остапчука. Сам он отверг эти обвинения и назвал причиной расторжения брака постоянные ссоры.

У пары двое детей: сын Эван Александр, родившийся в марте 20...