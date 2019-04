Шпиль собора Нотр-Дам обрушился во время масштабного пожара

У понеділок, 15 квітня, в соборі Нотр-Дам в Парижі спалахнула пожежа.

Про це повідомили в міській пожежній службі.

Очевидці публікують в соцмережах відео і фото охопленого вогнем собору.

Собор Нотр-Дам або собор Паризької Богоматері - один із символів французької столиці. 850-річний собор є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

