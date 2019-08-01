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Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев

Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев (4 новости)

«Шри-Ланка отменила оплату за одномесячную визу для 48 стран, среди них и Украина. Виза, которую выдают в аэропорту, стоила почти…»

С 1 августа власти Шри-Ланки отменили визовый сбор для граждан 48 стран, включая украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News in Asia.

Как сообщение, от ныне получение визы по прибытию в аэропорт будет бесплатным. Ранее украинцы были вынуждены платить 40 долларов. 

Туристам будет выдана бесплатная 30-дневная виза, и если кому-либо из путешественников понадобится продление, они должны будут оплатить ее продление.

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По словам министра иммиграции и эмиграции Пасана Ратнаяке, туристы, желающие посетить Шри-Ланку, могут получить разрешение на визу, предоставив всю необходимую информацию электронным способом, посетив веб-сайты посольств Шри-Ланки в своих странах.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев»
Фото Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев
Фото Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев
Фото Шри-Ланка отменила визовый сбор для Украины
Фото Украинцы больше не будут платить за визу в далекую Шри-Ланку
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  01.08.19, 18:55 Шри-Ланка 31 июля объявила, что отменила оплату за одномесячную визу для граждан 48 стран, в том числе и для украинцев. Об этом сообщает AP. Виза, которую выдают в аэропорту, ранее стоила примерно $35.…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  01.08.19, 19:46 Шри-Ланка отменила оплату за одномесячную визу для 48 стран, среди них и Украина. Виза, которую выдают в аэропорту, стоила почти $ 35. Соответствующая льгота будет действовать в течение шести месяцев,…
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