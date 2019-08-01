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Шри-Ланка отменила визовый сбор для украинцев (4 новости) «Шри-Ланка отменила оплату за одномесячную визу для 48 стран, среди них и Украина. Виза, которую выдают в аэропорту, стоила почти…»

С 1 августа власти Шри-Ланки отменили визовый сбор для граждан 48 стран, включая украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News in Asia.

Как сообщение, от ныне получение визы по прибытию в аэропорт будет бесплатным. Ранее украинцы были вынуждены платить 40 долларов.

Туристам будет выдана бесплатная 30-дневная виза, и если кому-либо из путешественников понадобится продление, они должны будут оплатить ее продление.

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По словам министра иммиграции и эмиграции Пасана Ратнаяке, туристы, желающие посетить Шри-Ланку, могут получить разрешение на визу, предоставив всю необходимую информацию электронным способом, посетив веб-сайты посольств Шри-Ланки в своих странах.