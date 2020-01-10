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Штаб ООС уточнил данные о потерях на Донбассе в четверг

Штаб ООС уточнил данные о потерях на Донбассе в четверг (5 новостей)

«В штабе ООС уточнили, что вчера на Донбассе один украинский военный погиб, а четверо получили ранения»

За минувшие сутки, 9 января, на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"По уточненным данным, боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили 5 военнослужащих. Ранения и боевые травмы получили четверо из них. Один воин, к сожалению, погиб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия.

Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы.

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На данный момент раненые находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных и не применяли оружие запрещенных калибров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Штаб ООС уточнил данные о потерях на Донбассе в четверг»
Фото В штабе уточнили данные о потерях на Донбассе в четверг
Фото Один погибший, четыре раненных: в Штабе ООС уточнили данные о потерях ВСУ 9 января
Фото ООС: У позиций военных взорвался беспилотник
Фото За минувшие сутки на Донбассе погиб один военный и еще четверо получили ранения
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