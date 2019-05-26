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Шторм в Уэльсе поднял с дна залива доисторический лес

Шторм в Уэльсе поднял с дна залива доисторический лес (4 новости и 1 видео)

«Деревья находились под водой 4,5 тысячи лет»

Доисторический лес, который оставался погребенным под песком и водой на протяжении 4 с половиной тысяч лет, внезапно обнажился в результате недавнего урагана в Уэльсе.

Под напором сильного ветра море отступило, обнажив залежи торфа, под которым скрывались деревья. Затем ветер развеял торф.

Окаменевшие деревья можно наблюдать между деревнями Борт и Инислас в графстве Кередигион, пишет ВВС-Украина.

В XVII веке был записан миф о погибшей под водой цивилизации, которую называли "Утонувшей сотней".

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Вважають, що ця територія була колись родючою землею з поселеннями, захищеними від повеней шлюзами і дамбами.

Считается, что эта территория была когда-то плодородной землей с поселениями, защищенными от наводнений шлюзами и дамбами.

В легендах рассказывается, что эта земля неоднократно затапливалась во время сильных штормов.

Согласно одному из мифов, эти плодородные в прошлом земли располагались примерно в 30 км к западу от нынешней береговой линии, в нынешней акватории залива Кардиган.

ФОТО К НОВОСТИ: «Шторм в Уэльсе поднял с дна залива доисторический лес»
Фото Шторм в Уэльсе поднял с дна залива доисторический лес
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Фото В Уэльсе ураган поднял с моря доисторический лес
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Фокус Фокус  ·  26.05.19, 12:26 После шторма Ханна на побережье Уэльса в Британии появился доисторический лес, который оставался погребенным под песком и водой в течение 4,5 тысяч лет. Об этом сообщает ВВС.…
Обозреватель Обозреватель  ·  26.05.19, 13:43 Деревья находились под водой 4,5 тысячи лет
АТН АТН  ·  26.05.19, 13:55 Доисторический лес, который оставался погребенным под песком и водой в течение 4,5 тысяч лет, внезапно появился после урагана в Уэльсе.
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