Штурм дома экс-президента Киргизии: что будет дальше (5 новостей) «Уже была одна неудачная попытка штурмовать его резиденцию»

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. Об этом он заявил в четверг журналистам, сообщает ТАСС.

«У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», - сказал он. Однако при этом Атамбаев заверил, что он «старался не попадать» в людей.

По его словам, он также готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения «Альфа», которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.

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