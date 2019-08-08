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ForUm ForUm · · Обновлено в 16:58
· Журналист · Стрельба · Оружие
Штурм дома экс-президента Киргизии: что будет дальше

Штурм дома экс-президента Киргизии: что будет дальше (5 новостей)

«Уже была одна неудачная попытка штурмовать его резиденцию»

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа. Об этом он заявил в четверг журналистам, сообщает ТАСС.

«У моих сторонников оружия не было, я лично стрелял во время нападения», - сказал он. Однако при этом Атамбаев заверил, что он «старался не попадать» в людей.

По его словам, он также готов содействовать освобождению задержанных его сторонниками во время штурма бойцов спецподразделения «Альфа», которые сейчас находятся под охраной в доме экс-президента.

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Обновлено в 16:32 Новость дополняется...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.08.19, 16:58 В Кыргызстане в результате спецоперации по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева пострадало 80 человек.
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