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Шуфрич похвастался романтичным отдыхом в оккупированном Крыму: фото

Шуфрич похвастался романтичным отдыхом в оккупированном Крыму: фото (4 новости)

«Нардеп вместе с женой ездил в Ялту»

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич совершил на майские праздники "романтическое автомобильное путешествие в Крым". Об этом сообщила пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook.

"На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок - романтическое автомобильное путешествие в Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шуфрич с супругой провели первую часть выходных в Ялте.

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"Переехали через "Чонгар". Нашу часть (украинскую - ред.) проехали за 15 минут в одну сторону, и за 12 минут обратно. На второй стороне (оккупированной Россией - ред.) прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа", - сказано в сообщении.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  06.05.19, 12:11 Народный депутат Украины Нестор Шуфрич рассказал, как съездил вместе с женой в оккупированный Крым на пасхальные праздники. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "На майские праздники Нестор…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  06.05.19, 13:33 Народный депутат Украины Нестор Шуфрич на майские праздники съездил в оккупированный Россией Крым. Таким образом нардеп захотел сделать своей жене "романтический подарок". На аннексированный полуостров…
ТСН ТСН  ·  06.05.19, 14:49 Нардеп вместе с женой ездил в Ялту.
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