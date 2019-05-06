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Шуфрич похвастался романтичным отдыхом в оккупированном Крыму: фото (4 новости) «Нардеп вместе с женой ездил в Ялту»

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич совершил на майские праздники "романтическое автомобильное путешествие в Крым". Об этом сообщила пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook.

"На майские праздники Нестор Шуфрич решил сделать любимой жене подарок - романтическое автомобильное путешествие в Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Шуфрич с супругой провели первую часть выходных в Ялте.

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"Переехали через "Чонгар". Нашу часть (украинскую - ред.) проехали за 15 минут в одну сторону, и за 12 минут обратно. На второй стороне (оккупированной Россией - ред.) прождали осмотр соответственно три с половиной и два часа", - сказано в сообщении.